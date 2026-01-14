NCO開啟馬年新篇 許瀞心領軍璀璨繽紛

記者黃朝琴／臺北報導

NCO臺灣國樂團今（16）日宣布2026樂季璀璨登場，以「驫」為為主題，規劃「售票展演」、「推廣演出」、「人才培力」3大系列，邀請跨世代指揮、演奏家共譜14檔精采樂章，展現充沛的藝術能量。首檔《心韻‧新韻》打頭陣，呈現多元語彙交會，《一代宗師》集結北高3團，向國樂大師彭修文致敬，年底的《情繫30再現》邀集退休團員回娘家同臺，演繹東西交融的溫暖樂章。

臺灣國樂團新任首席客席指揮許瀞心接任，以橫跨國樂與西樂的深厚底蘊，為樂團注入全新藝術視野與能量。許瀞心表示，樂團以多元節目拓展國樂的國際能見度，2026新樂季規劃7場主題售票音樂會，新舊曲風兼具，委創、跨界與經典重塑，東西器樂對話，展現國樂創新的寬闊空間，有熱鬧節奏，也有抒情旋律，充滿速度與溫度，讓音符如3D般活起來，為觀眾說故事。

開季音樂會《心韻・新韻》1月17日臺灣戲曲中心登場，首席客席指揮許瀞心領軍，從趙季平《慶典序曲》的昂揚歡騰開場，緊接著由吳睿然《大生日》的客家祝禱，將音符化為故事的線，跨界新作《金縷雙韻》由琵琶名家林慧寬與吉他演奏家林家瑋相互交織，《津津有味》雙打擊協奏曲，由擊樂新秀顏挺、譚楷勳共同攜手，當《走馬，飛馬！》奔馳，《花漾寶島》綻放，呈現國樂與多元音樂語彙交會的可能。

《春吶》4月18日臺灣戲曲中心獻演，首席客席指揮許瀞心領軍，透過笛、嗩第一吹的代表性演奏家結合強烈戲曲音樂元素，吶喊出春天的生命力，嗩吶名家郭雅志演出《霸王別姬》，笛演奏家劉貞伶演繹《戲》，兩首作品以細膩音樂語言與濃烈的情感張力，表達音樂技巧的無限張力。此外，更將帶來古典樂巨作《春之祭》，巧妙與國樂跨界演繹，透過國樂的音色詮釋這部象徵原始能量與生命律動的現代經典。

緊接接著進入「致敬歷史」的篇章，《一代宗師》5月23日、5月29日分別於臺北國家音樂廳、高雄衛武營登場，集結NCO（臺灣國樂團）、TCO（北市國）、KCO（高市國）北、高2都3團，由指揮閻惠昌領軍，向國樂大師彭修文致敬，讓《二泉映月》、《將軍令》、《喜豐收》、《流水操》等經典曲目再現舞台。

《回眸》音樂會6月27日臺灣戲曲中心登場，樂團副指揮周聖文擔綱策畫並指揮完整音樂會，演出陣容包括中阮演奏家蔡安蕎、孫聿瑩，以及琵琶演奏家王乙曲，透過90分鐘作品演出，串連梳理臺灣60年間國樂創作語彙的演進，不僅是歷史的回顧，更是樂團培育指揮人才的見證。

國樂國樂大師董榕森《陽明春曉》問世60週年，《回眸》音樂會從董榕森另部作品《巨人頌》出發，延伸至20世紀關迺忠《墾丁三章》，再逐步走向當代，呈現不同世代作曲家對國樂的思考，涵蓋卓綺柔《眠月線》、任重《對雪》，以及李佳盈的委創新作。

《琴弦上的魔術師》9月25日臺北國家音樂廳登場，邀請弦樂演奏極具創新表現的演奏家，展現跨界與創新敘事，攜手金曲獎大提琴家歐陽伶宜、小提琴家李宜錦，曲目從巴洛克到唐代，從原鄉山林到當代生命思索，以跨越時空的聲響對話，展開一場文明與自我的對話。李元貞《新（野蠻）巴洛克風采》以新港1636年時空與巴洛克音樂為靈感；顏名秀《未竟之言》藉革胡傾訴疫情時代的孤寂與思索；關迺忠《山地印象》以小提琴描繪臺灣山林悸動；伍卓賢《唐響》以盛唐為引映照當代多元精采。

《出大甲城》繪本音樂劇場11月14、15日臺灣戲曲中心登場，拓展國樂與繪本結合的敘事形式，改編自跨界藝術家 BALLBOSS 的同名繪本，遠在倫敦的遊子，以全新視角回望兒時記憶的鄉野趣聞與奇景，描繪一幅幅關於媽祖、小鎮、人群的圖像，揉合東西混搭畫風，以音樂敘事譜寫臺灣文化。

《情繫30再現》12月5日登場，細數指揮家瞿春泉與樂團長達30年的深厚緣分，並邀集 NCO 退休團員回娘家同臺，從《節日之夜》、《瑤族舞曲》，以及《美人花》、《暗香疏》、《二胡名曲主題聯奏》等瞿春泉多首作品，乃至新秀大賽委創的三弦協奏曲，展現不同時代風格的國樂之美，特邀法籍薩克斯風演奏家Christian Wirth共同演出，將西方管樂與東方國樂並陳，跨越聲響疆界，演繹東西交融的溫暖樂章。

傳藝中心主任陳悅宜表示，作為國家級樂團，臺灣國樂團在持續創新、與國際交流的同時，也不忘「向歷史致敬」與「往下扎根」的重要使命，透過歷史回顧、兒童音樂會與人才培育計畫，期盼讓臺灣國樂團愈來愈好。

NCO臺灣國樂團今（16）日宣布2026樂季璀璨登場，以「驫」為為主題，邀請跨世代指揮、演奏家共譜14檔精采樂章。（記者黃朝琴攝）

臺灣國樂團演出《金縷雙韻》，琵琶演奏家林慧寬（前左）與吉他演奏家林家瑋（前右）助陣。（記者黃朝琴攝）

樂團副首席高孟嵐演出《二泉映月》。（記者黃朝琴攝）

樂團副首席王乙曲演出《對雪》。（記者黃朝琴攝）

樂團首席劉貞伶演出《戲》。（記者黃朝琴攝）

琵琶演奏家林慧寬演出《金縷雙韻》。（記者黃朝琴攝）

2025打擊新秀選拔優勝者顏挺（後左）與譚楷勳（後右）。（記者黃朝琴攝）

臺灣國樂團演出《戲》，結合強烈戲曲元素，吶喊出春天的生命力。（記者黃朝琴攝）

首席客席指揮許瀞心領軍演出。（記者黃朝琴攝）

《回眸》音樂會由副指揮周聖文策畫指揮，串連梳理臺灣60年間國樂創作語彙的演進。（記者黃朝琴攝）