NCSOFT參加GeForce慶典公開《AION2》與《CINDER CITY》全新預告片

NCSOFT於「GeForce Gamer Festival」中公開了旗下新作遊戲《AION2》和《CINDER CITY》。「GeForce Gamer Festival」是NVIDIA為紀念在韓國GeForce事業25週年所舉辦的活動。NC作為唯一的遊戲試玩參展商，展示了新作《AION2》與《CINDER CITY》的最新版本遊戲與全新預告影片。

NC 李星九CBO（來源：NCSOFT官方提供）

NC的李星九CBO(Chief Business Officer) 登上「GeForce Gamer Festival」舞台表示：「NC一直以來追求高品質的圖像與全新的技術，並與 NVIDIA長期合作中。希望大家多多關注預計於11月18日23點(台灣時間)推出的《AION2》，以及正在以NVIDIA最新技術開發中的《CINDER CITY》。

廣告 廣告

《AION2》是將於台灣時間11月18日23點，在韓國及台灣同步上市的NC次世代MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）新作，特色在於出色的畫面品質與龐大的PvE（玩家對環境）內容。

透過最新影片中公開了包含【各職業特色鮮明的戰鬥系統、承襲AION IP精神的「飛行」與「滑翔」動作】等內容。

《AION2》開發總負責白承旭（CBO，常務）表示：「在延續原作的情感與世界觀的同時，我們正以集結最高技術、打造『AION 的完整版』為目標開發中」。

《AION2》開發總負責 白承旭（來源：NCSOFT官方提供）

《CINDER CITY》是由NC旗下的開發工作室BigFire Games（代表 裴宰賢）所開發的開放世界戰術射擊（Tactical Shooter）新作。

《CINDER CITY》曾於8月在德國科隆舉辦的「NVIDIA Gamescom」活動中，作為RTX旗艦作品首次亮相。在新公開的預告影片中，展示了包含【完整重現首爾三成洞等真實地點的戰場、運用多樣戰術裝備與武器的戰鬥、主角「Joy」登場的核心敘事內容】等。

BigFire Games 代表 裴宰賢表示：「《CINDER CITY》正在運用NVIDIA的尖端技術進行開發，讓更多玩家能體驗大規模協同作戰（CO-OP）的真正樂趣。

BigFire Games代表 裴宰賢（來源：NCSOFT官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文