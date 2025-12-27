NCT前成員文泰一撿屍又集體性侵 判刑3年半確定被抓去關

【緯來新聞網】韓國男團NCT前主唱文泰一去年爆出性犯罪醜聞，遭經紀公司SM開除退團。他被指控與兩名友人撿屍外國女遊客並性侵，判刑3年6個月。今（27日）韓國最高法院宣判駁回上訴，維持原判決，文泰一確定將入獄服刑。

文泰一與友人3人集體性侵外國女遊客，遭到判刑3年6個月定讞。（圖／翻攝自網路）

根據警方調查，文泰一去年6月與2名男性友人在首爾梨泰院遇到一名酒醉女遊客，3人強行將女遊客帶回住處，並趁該名女子酒醉不省人事集體性侵。

文泰一等人一審就遭判刑，但3人表明希望自首能減刑提出上訴，但3人明明就是遭到搜查後，才「補交」自首書，讓檢方氣得表示：「完全不符合法律規定的自首要件，嚴重扭曲自首的本意。」二審上訴也遭駁回，當時文泰一淚崩表示：「承認所有罪行並深刻反省」，也向被害者致歉，希望獲得減刑，但上訴至最高法院再次遭到駁回。



法院認定3人趁受害者酒醉、無法反抗之際共同犯案，犯罪手段與情節均屬重大罪行，維持元判決。除了確定入獄服刑，3人也需接受40小時性暴力治療課程，並且5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。

