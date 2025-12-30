NCT道英代言Biodance面膜 掀起韓星保養風潮！

標題：

蟬聯韓國藥妝龍頭 Olive Young 年度大賞的保養品牌 Biodance， 以高人氣的「膠原蛋白凝膠面膜」席捲亞洲，正式在台掀起「透明水凝膠保養熱潮」。

這款由 NCT 成員道英代言 的明星面膜，深受韓國綜藝節目出演者、偶像與美妝 KOL 愛用，更被譽為「韓星式保養」的代表單品。

韓團Idol愛用面膜！NCT 道英代言的Biodance面膜

打破傳統痛點，開啟長效滲透新體驗

Biodance憑藉水凝膠技術，解決傳統面膜「精華液滴落、敷久反乾」的痛點，

讓長時間保養不再麻煩，成為現代人追求高效修護的晚安保養首選。

一般片狀面膜僅能敷約 15 分鐘，精華多停留於表層、吸收有限。Biodance 膠原蛋白實感深層全效面膜 則採用高濃度超小分子膠原蛋白，將精華轉化為固態水凝膠質地。敷上肌膚後能穩定導入、不吸走水分，更具備強大的服貼力，就算敷著睡覺也不怕滑落或沾染枕頭。

韓星與偶像的保養祕密：3～8小時的透明奇蹟

Biodance 經常在韓國綜藝及偶像 Vlog 中亮相，其最受矚目的特色在於「由白變透明」的視覺化過程，讓膠原蛋白的吸收效果清晰可見。

● 使用建議： 針對重要場合，可於妝前敷 3 小時 進行急救補水；亦可直接作為 「晚安面膜」 使用 3~8 小時，待面膜完全變為透明即可取下，賦予肌膚深層修護後的彈潤透亮感。

Biodance使用方法：建議敷3~8小時，也可作晚安面膜使用

節慶首選禮盒登場：Biodance Glow Duo Set 亮膚明星雙享禮盒熱賣中！

迎接歲末交換禮物季，韓系保養品牌 Biodance 特別推出期間限定 「Duo 明星雙享禮盒」，一次網羅品牌最受歡迎的兩大系列，讓送禮與自用都能感受滿滿誠意。

禮盒內含：

● Biodance 膠原蛋白實感深層全效面膜 3 片

● Biodance 維他命菸鹼醯胺深層美白全效面膜 3 片

● Biodance 膠原蛋白緊緻彈潤凝膠棉片 10 入

從晨間保濕到夜間修護，一盒搞定全日保養步驟，打造彈潤光澤的韓星水感肌。

粉嫩禮盒包裝質感滿分，不論作為交換禮物或犒賞自己都完美適合。

(限量商品，售完不補，詳細活動請依各賣場公告為準)

送禮/交換禮物首選：Biodance Duo雙享面膜＆棉片禮盒

送到心坎的貼心禮物，讓歲末時光更有光。

目前 Biodance Duo 明星雙享禮盒已於康是美與蝦皮商城品牌旗艦店正式開賣。

品牌提醒消費者選購時認明授權通路，以確保正貨品質與安心使用體驗。

Biodance — 來自韓國的穩膚修護專家，讓每一次敷臉都成為韓星光感日常。

搜尋台灣官方社群活得更多最新資訊：https://www.instagram.com/biodance_taiwan/

Biodance蝦皮官方商城，新會員現折100元，立刻選購：https://shopee.tw/biodance.official.tw

Biodance Facebook 粉絲專頁獲得最新消息：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551096332033

此訊息由台灣米亞夫尼國際股份有限公司提供