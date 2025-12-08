NCT道英和廷祐正式入伍 「頭髮告別」粉絲淚目

男團NCT成員道英（左）和廷祐（右）將於12月8日入伍行軍事義務。（圖／翻攝自道英、廷祐 IG）





南韓男團NCT共25名成員，近年陸續開始入伍服役，道英和廷祐於今（8日）入伍行軍事義務，昨日兩人也和隊友開直播，表示：「希望大家笑著問候告別就好了。」

根據韓媒報導，道英和廷祐將於今日一起進入訓練所，道英以陸軍現役兵、廷祐則作為陸軍軍樂隊開始服兵役，SM娛樂表示：「為了道英和廷祐能夠認真履行兵役義務，以更健康的面貌回歸，請大家給予不變的愛與支持。」

男團NCT DOJAEJUNG（NCT 道在廷）全員進入軍白期。（圖／翻攝自X）

道英和廷祐是NCT中繼去年4月入伍海軍的泰容、11月入伍軍樂隊的在玹之後開始服兵役的成員，至此，NCT DOJAEJUNG（NCT 道在廷）全員進入軍白期。

廷祐曬出剪髮照，將自己和道英的頭髮拼成：「道英、廷祐、入伍」。（圖／翻攝自廷祐 IG）

廷祐昨日也在IG限時動態曬出自己剪頭髮的照片，並且是和道英一起剃頭，還將兩人的頭髮拼成：「道英、廷祐、入伍」，可以說和粉絲做了儀式感滿滿的暫時告別。



