NCT DREAM再出輯 下月登臺北大巨蛋喊話粉絲：多多期待

NCT DREAM推出第六張迷你專輯《Beat It Up》。（圖／SM Entertainment提供）

韓國男團NCT DREAM相隔四個月推出迷你六輯《Beat It Up》，以「時間的速度」為關鍵字，講述七位成員從小以自己的速度向著夢想奔跑前進的故事。NCT DREAM下個月也將在臺北大巨蛋舉行演唱會，也特別在問候影片中向台灣粉絲打招呼，喊話大家：「多多期待。」

回歸前夕，NCT DREAM於11月14日至16日在日本埼玉超級競技場舉行的單獨演唱會“2025 NCT DREAM TOUR”圓滿落幕，三天共聚集了5萬7千名觀衆。尤其14日的演出是NCT DREAM「THE DREAM SHOW」巡演的第一百回公演，當日演唱會上特別回顧了巡演特別瞬間的紀念影像，還有驚喜蛋糕，成員們也向給予祝賀的觀眾和工作人員表示感謝。

NCT DREAM將於下月登上臺北大巨蛋。（圖／SM Entertainment提供）

主打歌〈Beat It Up〉是一首以強烈的鼓點和厚重的貝斯為亮點的嘻哈歌曲，結合了充滿活力的節奏、反覆出現的標誌性歌聲和巧妙的段落切換，營造出強烈的中毒感；歌詞講述NCT DREAM在和別人不同的時間軸上，享受屬於自己的旅程，果斷地打破世界規定的界限，有著NCT DREAM特有的活力與自信，展現大膽打破世界規定出的界限向前進的抱負。表演編排配合“打破界線”的訊息，通過強力打擊感的動作、solo與unit自由展開的編舞，展現成員各自的自信和個性的同時，還能感受到NCT DREAM以強大能量掌握舞台的壓倒性存在感。成員們介紹主打歌道「歌曲如汽水般能令人心情舒暢，尤其和表演一起欣賞會使歌曲更加閃耀，相信會有很多人喜歡的」。

NCT DREAM第六張迷你專輯《Beat It Up》已在台數位發行，專輯包含同名主打歌〈Beat It Up〉與兩首魅力截然不同的小分隊歌曲〈Butterflies〉和〈Tempo (從0到100)〉，一共收錄六首歌曲，專輯以“時間的速度”為主題，講述從小便以自己的速度向著夢想奔跑的七位成員的旅程，以及未來也會以自己的方式堅持前進的抱負。

