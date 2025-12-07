NCT DREAM大巨蛋開唱中文連發 渽民放話巧遇就請台粉吃火鍋
韓國男團NCT DREAM出道9年終於來台舉辦專場，昨（6日）站上台北大巨蛋開唱，雖然演唱會延遲40多分鐘才開場，但當Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟7人一登場，全場瞬間沸騰，氣氛直接被點燃。他們火力全開以〈BTTF〉、〈DéjàVu〉、〈Ridin’〉、〈Boom〉連發開場，氣勢磅礡。途中楷燦一度因麥克風故障，第2、3首歌高音「消失」，直到〈ISTJ〉才恢復正常，仁俊緊接著用完美高音救場，讓台下瞬間爆出超大尖叫聲。
由於隊內有仁俊、辰樂2位大陸成員，7位成員也不斷用中文帶動氣氛，Jeno開場便用中文自我介紹：「大家好，我是大家的小狗！」還立刻追問粉絲「想我們嗎？真的嗎？我也是！」可愛互動讓全場瞬間融化，渽民則望著大巨蛋感性表示：「今天這個空間很大，這麼多人來真的很謝謝你們，希望今天直到最後都能玩得開心。」接著又突然切換成生活模式中文關心粉絲：「你們吃飯了嗎？不吃飯不行！不好！多吃！」連辰樂都忍不住在一旁幫忙「即時翻譯」，但Jeno還忍不住吐槽渽民：「你真的懂剛剛在說什麼嗎？」也暖心用中文幫忙收尾：「不管怎麼樣，直到最後都要開心，加油！」
志晟邀請現場粉絲應援時卻「小翻車」，粉絲一時反應不過來，他只好自己打圓場笑說：「可能太久沒做了，忘記那個感覺了吧！」辰樂特別感謝台灣NCTzen（粉絲名）到場，還故意問：「你們看起來不是很開心。」接著大喊：「NCT DREAM帥不帥！可不可愛！」他強調：「你們的肯定會成為我們舞台最大的力量，只有一場的演出，希望大家不要留下任何遺憾。」仁俊也透露，這次新歌〈Beat It Up〉特別為台北準備不一樣的表演服裝，辰樂補充，這首歌雖然在音放演出過，但這是首次在演唱會完整呈現給台灣粉絲。
當〈You〉響起，全場手機燈海齊亮，成員們站在舞台上望著滿場星海，忍不住直呼「好漂亮」。緊接著〈Stronger〉由Jeno、渽民帶來雙人Dance Break，2人直接脫掉上衣，露出結實臂膀，全場尖叫聲幾乎掀翻屋頂。Mark臨時發起「可愛VS性感」投票，結果性感壓倒性勝出，辰樂還當場摸了渽民的手臂，被成員虧：「你在驕傲什麼，又不是你把他們養大的！」性感話題越聊越熱，楷燦索性把志晟推到延伸舞台最前面「交作業」，現場齊聲大喊他的名字，志晟象徵性比劃幾下後臉紅逃回主舞台，邊喊：「我要回家！」楷燦接著又點名Mark，Mark作勢要扯衣服，可愛反應笑翻全場。
他們接連帶來〈Candy〉、〈Moonlight〉、〈Broken Melodies〉、〈Hot Sauce〉等人氣歌，演出尾聲Mark用中文真誠地向粉絲道歉：「沒有好好學中文，真的很抱歉，這不是藉口，我想更親近大家的心是真的，之後會慢慢學。」還暖心提醒：「大家小心感冒，別忘了，你們的愛是特別的。」渽民則是找到空檔就不斷秀中文，一下子喊「我的公主和王子」，又叮嚀粉絲「別喝酒、要喝水、多吃飯」，還笑說自己最害怕中文的聲調，「我說錯了要教我，不能笑喔，這裡有很多中文老師，我會跟西珍妮學習的。」甚至直接放話：「如果在某個地方遇到我，我會請你們吃火鍋！」
Jeno也感性表示，不管和粉絲一起走過的時間長或短，「你們都是給我們力量的存在，下次還會再見面嗎？」說完立刻被辰樂糾正：「是下次見才對！」仁俊則不忘感謝所有工作人員的努力，更不忘把最重要的感謝留給粉絲：「因為有西珍妮在我們身邊支持，我們才能一直站在舞台上。希望今天這一刻能帶給大家安慰，也希望大家越來越年輕、漂亮、帥，賺更多錢、少工作。」志晟則語氣認真分享這次巡演帶給他的心境轉變：「我想先成為永遠的好人，雖然不容易，但我想成為只專屬於你們的好人。」他還加碼清唱了一句EXO前輩中文版〈Sing For You〉，讓粉絲直呼賺到。
楷燦笑說自己因為玩得太開心「聲音都啞了」，叮嚀粉絲回家也要好好休息，並用中文俏皮祝福：「恭喜發財！」辰樂則坦言，最後一個發言壓力最大，他分享，前天在簽名會上，聽到有粉絲從出道喜歡他們9年，也有剛入坑的新粉，「每一位西珍妮都非常珍貴。」雖然很可惜這次只有一場演出，但他承諾：「希望之後有更多機會回來，我們不會辜負大家的期待，希望可以盡快再見。」
更多中時新聞網報導
日職》教頭比一比 新庄IG達人 餅總神救援
李李仁曝愛犬怪癖 雨天不讓人撐傘
棒球》林昱珉不怕挨打 陳柏毓不想後悔
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 72
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」 自爆戀愛導師是她
陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 26
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 115
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 4 小時前 ・ 15
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22
「上車舞」女神楓葉姐姐慘了？抖音傳明年起禁止過度美顏 客服回應曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導抖音近日盛傳將自明年元旦起禁止直播使用「過度美顏」及「扭曲身材比例」效果，違者恐面臨限流、斷播甚至永久封禁，引發網...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 43
陳曉離婚10個月認「想法過時」 對戲小10歲女星感情觀「聽對方建議」
男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 2
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10