NCT DREAM大巨蛋開唱中文連發 渽民放話巧遇就請台粉吃火鍋

韓國男團NCT DREAM出道9年終於來台舉辦專場，昨（6日）站上台北大巨蛋開唱，雖然演唱會延遲40多分鐘才開場，但當Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟7人一登場，全場瞬間沸騰，氣氛直接被點燃。他們火力全開以〈BTTF〉、〈DéjàVu〉、〈Ridin’〉、〈Boom〉連發開場，氣勢磅礡。途中楷燦一度因麥克風故障，第2、3首歌高音「消失」，直到〈ISTJ〉才恢復正常，仁俊緊接著用完美高音救場，讓台下瞬間爆出超大尖叫聲。

由於隊內有仁俊、辰樂2位大陸成員，7位成員也不斷用中文帶動氣氛，Jeno開場便用中文自我介紹：「大家好，我是大家的小狗！」還立刻追問粉絲「想我們嗎？真的嗎？我也是！」可愛互動讓全場瞬間融化，渽民則望著大巨蛋感性表示：「今天這個空間很大，這麼多人來真的很謝謝你們，希望今天直到最後都能玩得開心。」接著又突然切換成生活模式中文關心粉絲：「你們吃飯了嗎？不吃飯不行！不好！多吃！」連辰樂都忍不住在一旁幫忙「即時翻譯」，但Jeno還忍不住吐槽渽民：「你真的懂剛剛在說什麼嗎？」也暖心用中文幫忙收尾：「不管怎麼樣，直到最後都要開心，加油！」

志晟邀請現場粉絲應援時卻「小翻車」，粉絲一時反應不過來，他只好自己打圓場笑說：「可能太久沒做了，忘記那個感覺了吧！」辰樂特別感謝台灣NCTzen（粉絲名）到場，還故意問：「你們看起來不是很開心。」接著大喊：「NCT DREAM帥不帥！可不可愛！」他強調：「你們的肯定會成為我們舞台最大的力量，只有一場的演出，希望大家不要留下任何遺憾。」仁俊也透露，這次新歌〈Beat It Up〉特別為台北準備不一樣的表演服裝，辰樂補充，這首歌雖然在音放演出過，但這是首次在演唱會完整呈現給台灣粉絲。

當〈You〉響起，全場手機燈海齊亮，成員們站在舞台上望著滿場星海，忍不住直呼「好漂亮」。緊接著〈Stronger〉由Jeno、渽民帶來雙人Dance Break，2人直接脫掉上衣，露出結實臂膀，全場尖叫聲幾乎掀翻屋頂。Mark臨時發起「可愛VS性感」投票，結果性感壓倒性勝出，辰樂還當場摸了渽民的手臂，被成員虧：「你在驕傲什麼，又不是你把他們養大的！」性感話題越聊越熱，楷燦索性把志晟推到延伸舞台最前面「交作業」，現場齊聲大喊他的名字，志晟象徵性比劃幾下後臉紅逃回主舞台，邊喊：「我要回家！」楷燦接著又點名Mark，Mark作勢要扯衣服，可愛反應笑翻全場。

他們接連帶來〈Candy〉、〈Moonlight〉、〈Broken Melodies〉、〈Hot Sauce〉等人氣歌，演出尾聲Mark用中文真誠地向粉絲道歉：「沒有好好學中文，真的很抱歉，這不是藉口，我想更親近大家的心是真的，之後會慢慢學。」還暖心提醒：「大家小心感冒，別忘了，你們的愛是特別的。」渽民則是找到空檔就不斷秀中文，一下子喊「我的公主和王子」，又叮嚀粉絲「別喝酒、要喝水、多吃飯」，還笑說自己最害怕中文的聲調，「我說錯了要教我，不能笑喔，這裡有很多中文老師，我會跟西珍妮學習的。」甚至直接放話：「如果在某個地方遇到我，我會請你們吃火鍋！」

Jeno也感性表示，不管和粉絲一起走過的時間長或短，「你們都是給我們力量的存在，下次還會再見面嗎？」說完立刻被辰樂糾正：「是下次見才對！」仁俊則不忘感謝所有工作人員的努力，更不忘把最重要的感謝留給粉絲：「因為有西珍妮在我們身邊支持，我們才能一直站在舞台上。希望今天這一刻能帶給大家安慰，也希望大家越來越年輕、漂亮、帥，賺更多錢、少工作。」志晟則語氣認真分享這次巡演帶給他的心境轉變：「我想先成為永遠的好人，雖然不容易，但我想成為只專屬於你們的好人。」他還加碼清唱了一句EXO前輩中文版〈Sing For You〉，讓粉絲直呼賺到。

楷燦笑說自己因為玩得太開心「聲音都啞了」，叮嚀粉絲回家也要好好休息，並用中文俏皮祝福：「恭喜發財！」辰樂則坦言，最後一個發言壓力最大，他分享，前天在簽名會上，聽到有粉絲從出道喜歡他們9年，也有剛入坑的新粉，「每一位西珍妮都非常珍貴。」雖然很可惜這次只有一場演出，但他承諾：「希望之後有更多機會回來，我們不會辜負大家的期待，希望可以盡快再見。」

