NCT DREAM首登大巨蛋開唱 開場延遲43分鐘 楷燦發聲了

韓國男團NCT DREAM成員渽民、辰樂。（圖／讀者提供）





韓國男團NCT DREAM舉辦《2025 NCT DREAM TOUR》巡迴演唱會，今（6日）在臺北大巨蛋舉辦，本預訂18:00開唱，延遲了43分鐘才全場暗燈開始，但依舊不影響NCTzen（粉絲名）熱情，主打歌〈BTTF〉舞台一出，尖叫聲立刻填滿大巨蛋。

NCT DREAM 由Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟組成，此次登上大巨蛋開唱，也是繼Super Junior後的第二個韓國男團，交出了出道9年的漂亮成績單。

韓國男團NCT DREAM成員仁俊透露〈BTTF〉舞台新裝台北是首場。（圖／讀者提供）

今日開唱後一連帶來〈BTTF〉、〈Déjà Vu〉、〈ISTJ〉、〈Candy〉、〈Main Set〉等11首歌曲後才正式和NCTzen們打招呼，仁俊直呼：「大家玩得開心嗎？」、「帥不帥？」掀起全場尖叫聲。

因為演唱會只有今天一場，成員們都希望所有NCTzen可以盡情玩到最後、不要後悔，並希望從演出中，NCTzen們都可以獲得滿滿的能量，他們不管怎麼樣都會帶來對好的演出給NCTzen。

韓國男團NCT DREAM成員Jeno希望粉絲可以在僅一天的演唱會完的開心。（圖／讀者提供）

對於來到臺北大巨蛋開唱，渽民也表示：「今天這個空間很大，這麼多人來這裡真的感謝你們！」不管是用眼睛看還是手機拍，都希望大家可以把他們的表演收藏起來，接著還可愛的用中文喊話： 「你們吃飯了嗎？」、「你們不吃飯了嗎？」、「不吃不行」、「知道了嗎？」中國成員仁俊還笑問渽民真的知道自己在問什麼嗎，渽民則說：「可以、可以！」

開場晚了43分鐘，楷燦在自我介紹後，也表示：「我知道在表演開始前大家等待我們很久，謝謝你們等我們出來，我們今天的表演也要奔跑到最後，但要你們跟我們一起唱歌、跳舞到最後，希望沒有人受傷很順利的完成表演，看完後也能獲得滿滿的能量！」辰樂則可愛的喊話：「NCT DREAM帥不帥？」、「可不可愛？」得到肯定回應後，也表示都是NCTzen的肯定給予他們很大的力量。

今日首個舞台〈BTTF〉是上個月推出的迷你六輯《Beat It Up》雙主打曲之一，仁俊也透露今日的服裝不太一樣，雖然他們不是第一次演出〈BTTF〉，但今日在臺北大巨蛋是穿著最新服裝演出，因此是限定開場，台北也是第一個舞台，可以說十分用心，也讓NCTzen開心不已。



