「NCT DREAM」巡演破百場 下月轉戰大巨蛋
韓國男團「NCT DREAM」巡演前天（11╱16）剛在日本埼玉超級競技場落幕，3天共吸引5萬7000名粉絲朝聖，首日的演出是「THE DREAM SHOW」巡演的第100回公演，當天回顧巡演特別瞬間的紀念影像，還有驚喜蛋糕，2019年11月自韓國起跑的「THE DREAM SHOW」，12月6日也將移師台北大巨蛋，為此團員特別在問候影片中向台灣粉絲打招呼，期待與大家同樂。
「NCT DREAM」迷你六輯《Beat It Up》以「時間的速度」為關鍵字，講述7位成員從小以自己的速度向著夢想奔跑前進的故事，同名主打歌是以強烈的鼓點和厚重的貝斯為亮點的嘻哈歌曲，歌詞講述他們在和別人不同的時間軸上，享受屬於自己的旅程，果斷地打破世界規定的界限。
表演編排配合「打破界線」的訊息，通過強力打擊感的動作、solo與unit自由展開的編舞，展現成員各自的自信個性，他們形容：「歌曲如汽水般能令人心情舒暢，尤其和表演一起欣賞會使歌曲更加閃耀，相信會有很多人喜歡的。」
