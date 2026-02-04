NCT WISH團魂爆發！成員是家人「最希望對方獲得幸福」

NCT WISH正在一步步寫下屬於自己的故事。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

NCT WISH 2025年發行的2張專輯銷量突破百萬大關，也展開亞洲巡演，魅力橫掃多座城市、場場完售，今年初，NCT WISH更站上金唱片頒獎典禮舞台，帶來活力十足、爆發力滿點的演出，讓更多人看見他們的成長與潛力。

今年2月28日，NCT WISH將重返台北林口體育館，舉辦巡迴演唱會《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH ： Our WISH’ IN TAIPEI》，3月28日巡演則將登上高雄巨蛋，透過音樂與舞蹈，與粉絲一同完成心願。

廣告 廣告

NCT WISH帶來熱力四射的能量。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

NCT WISH團員們各有魅力。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

在舞台上的NCT WISH，總是帶來整齊劃一的舞蹈，以及熱力四射的能量，這並不只靠練習與經驗，更來自團員之間堅定的連結。談起NCT WISH此刻的狀態，隊長SION給出溫柔的一句：「希望大家能像現在這樣彼此信任，在各自的位置上竭盡全力。最重要的是，希望大家都能幸福健康。」

對SION來說，成員像是「家人」，甚至是「超越家人的存在」，他溫暖表示：「我們不僅是最信任、最依靠彼此的人，同時也是最希望對方獲得幸福的關係。」

NCT WISH在今年2月28日在台北林口體育館，舉辦巡迴演唱會。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

NCT WISH自2024年底至今，隨著舞台經驗越來越多，團員間不只感情越來越好，默契與剛出道時期相比，也有了巨大成長。就算遇到意見分歧，他們也能好好溝通處理，RYO表示：「如果產生意見分歧，我們會先充分交流彼此的情況和想法，只要能說服對方，就會尊重並聽取那位成員的意見。要是很難做決定，我們通常會把兩個方法都嘗試一下，看看哪種方向更好。」

在忙碌的行程之外，成員們也能找到屬於自己的日常節奏，JAEHEE分享了他的療癒習慣：「如果不是特別累的話，我每天結束時都會泡個半身浴再睡覺。因為我覺得這樣可以順便整理一下身體和思緒。還有，我不喜歡太乾燥，所以偶爾會戴著加濕口罩睡覺！」看似平凡的儀式感，讓他能以更好的狀態迎接每一次舞台。

更多中時新聞網報導

農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠

金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割

MLB》5人參加春訓 林維恩挑戰台灣最速