NCT WISH迎出道兩週年 宣布在台舉辦簽名會喊話粉絲：想你們

NCT WISH即將出道兩週年。（圖／翻攝自NCT WISH IG）

韓團 NCT WISH 隨著迷你專輯《COLOR》全球成績亮眼、亞洲巡演人氣持續升溫，官方宣布「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」將於2026年2月27日(五)在台北登場，並於2月4日至2月10日開放期間限定應募。NCT WISH 也將於2 月 21 日迎來出道滿兩週年的重要紀念日，台北場也被粉絲圈視為兩週年後的首場粉絲面對面活動，NCT WISH 也隔空甜喊：「想你們！」

NCT WISH將在台北舉辦簽名會。（圖／FANME提供）

NCT WISH由平均年齡21歲的SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA六位各自擁獨特魅力個性鮮明的成員組成，以清新明亮的音樂風格與亮眼舞台表現迅速打開市場，自出道後人氣持續攀升，短時間內累積大量忠實粉絲。2025年推出的迷你專輯《COLOR》寫下亮眼成績，首週即締造銷量佳績一舉刷新多項紀錄，更榮獲「第40屆韓國金唱片獎」專輯本賞，展現出道不久便站穩主流舞台的新世代男團實力。

NCT WISH 也對此次來台行程充滿期待，日前曾分享過去來台品嚐夜市小吃的難忘回憶，尤其對芒果冰的滋味至今仍念念不忘，直呼：「真的太好吃了！」團員們也透露，這次再度訪台，除了想品嚐看看能夠進補身體的薑母鴨之外，也希望能親自走訪九份，踩點被譽為《神隱少女》原型的經典景點，不論是美食還是旅遊行程，都讓團員們期待滿滿。

「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」採取線上應募抽選制，規劃多項近距離交流內容讓粉絲能更深刻感受成員魅力。活動形式包含每位成員將抽選 25 名粉絲進行一對一簽名互動，另抽選 20 名粉絲參與一對一手渡明信片活動，以及 限量 5 名名額進行合照，讓幸運粉絲留下難得的珍貴紀念。此外本次應募亦準備多項限定福利回饋粉絲，包含 FANME 獨家特典自拍小卡，以及限量親簽拍立得、小卡、專輯與海報等收藏。

