NCT WISH高雄演唱會 1/20官方會員優先購、1/22全面開賣！票價座位、粉絲福利一次看
NCT WISH繼宣布在林口體育館開唱後，再宣布好消息，3/28他們將帶著《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’》移師高雄，唱進高雄巨蛋！NCT WISH是NCT的第六支分隊，也是日本小分隊，由四名日本成員陸、勇志、遼、咲哉及兩名韓國成員是溫與栽禧組成。從1月的金唱片到2月的林口體育館、3月的高雄巨蛋，2026年的1月到3月都有NCT WISH的陪伴！演唱會門票將採三階段販售，1/9到1/15開放官方會員登記，1/20優先購票，1/21遠傳用戶專區購票、1/22全面開賣。NCT WISH演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
NCT WISH高雄演唱會｜時間地點
演出日期：2026/03/28（六）17:00
演出地點：高雄巨蛋
主辦單位：SHOW Office
NCT WISH高雄演唱會｜售票時間
【NCTzen WISH Membership (GL) 預售】
登記時間：2026/01/09（五）11:00～2026/01/15（四）19:59
登記平台：Weverse
售票時間：2026/01/20（二）11:00～18:59:59
售票平台：遠大售票（網頁建置中）
【遠傳用戶專區購票】
售票時間：2026/01/21（三）11:00～18:59:59
售票平台：遠大售票（網頁建置中）
【全面啟售】
售票時間：2026/01/22（四）20:00
售票平台：遠大售票（網頁建置中）
NCT WISH高雄演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$2,800 / 非輪椅身心席NT$2,900 / 輪椅身心席 NT$1,400
座位圖：
NCT WISH高雄演唱會｜粉絲福利
福利內容：彩排福利、專屬掛繩&掛牌組
至 2026/03/13（五）23:59 前，持票人參加活動時填寫正確資料就有機會獲得以上好禮。
中獎名單將在 2026/03/24（二）公告。
NCT WISH高雄演唱會｜必聽歌單
《COLOR》
《Surf》
《Steady》
《poppop》
《WISH》
（影片來源：SMTOWN YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● TREASURE演唱會：3/28 林口體育館開唱
● tuki.演唱會：4/4、4/5 台北小巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：4/18 高雄巨蛋開唱
● ONE OK ROCK演唱會：4/25 臺北大巨蛋開唱
● SEVENTEEN小分隊CxM演唱會：4/25、4/26 高雄巨蛋開唱
