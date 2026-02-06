「NCT WISH」甜撩：想你們 等進補薑母鴨踩點九份

「NCT WISH」2月27日將在台北舉辦《COLOR》線下簽名會。FANME提供



韓團「NCT WISH」2月27日將在台北舉辦《COLOR》線下簽名會，2月21日將迎來出道2周年紀念日，團員也隔空對「NCTzen」（西珍妮，粉絲名稱）甜喊：「想你們！」

「NCT WISH」從2023年9月的選秀節目《NCT Universe：LASTART》脫穎而出，由韓籍隊長SION、主唱JAEHEE和4名日籍成員RIKU、YUSHI、RYO、SAKUYA組成。

去年「NCT WISH」推出的迷你專輯《COLOR》首周即刷新多項紀錄，更榮獲「第40屆韓國金唱片獎」專輯本賞，台北線下見面會是團體迎來2周年後的「第1場粉絲面對面活動」，對他們與粉絲而言都別具象徵意義。

而「NCT WISH 」也對此次來台行程充滿期待，日前分享過去來台品嚐夜市小吃的難忘回憶，尤其對芒果冰念念不忘，直呼：「真的太好吃了！」團員們也透露除想品嚐看看能夠進補身體的薑母鴨外，也希望到九份踩點被譽為《神隱少女》原型的經典景點，不論是美食還是旅遊行程，都讓團員們期待滿滿。

《COLOR》台北線下簽名會採取線上應募抽選制，活動上每位成員將抽選 25 名粉絲進行1對1簽名互動，另抽選 20 名粉絲參與1對1手渡明信片活動，以及5名合照；此外本次應募也準備多項限定福利，包含FANME獨家特典自拍小卡，以及限量親簽拍立得、小卡、專輯與海報等收藏級好禮，FANME提醒，完成專輯訂購後務必填寫指定的Google應募表單，才能取得抽選資格，中選名單將依官方通知為準。

