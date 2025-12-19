NDAA通過 FAPA：美國會已認知 台國際參與對美印太國防戰略不可或缺

美通過NDAA FAPA：美國會已認知 台國際參與對美在印太區國防戰略同樣不可或缺。（美聯社）

台灣人公共事務會（FAPA）肯定美國國會17 日最終通過的2026 財政年度《 國防授權法案》（NDAA）。該法案納入多項長期由 FAPA 及台美人社群積極倡議的關鍵條款。FAPA 總會會長林素梅表示，今年的《國防授權法》傳遞了一個明確訊息：台灣對美國國家安全至關重要。此外，該《國防授權法》亦納入支持台灣加入國際貨幣基金組織的《不歧視台灣法案》，此法案的通過，彰顯美國國會已認知到，台灣的國際參與對美國在印太地區的國防戰略而言同樣不可或缺。

FAPA指出，此法案為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）授權歷史性的10 億美元經費，並指示五角大廈與台灣就「無人機及反無人機系統」展開合作計畫；同時授權美軍繼續與台灣及區域夥伴進行訓練，以因應北京的惡意影響力行動。

此外，法案還納入了《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF），並呼籲擴大美台海巡訓練，以及向台灣派駐美方人員，以強化海上安全、執法與威懾力。

林素梅指出，2026 NDAA 中強力的挺台措施，與 FAPA 長期以來呼籲建立更實質性、多面向美台合作的目標一致。FAPA 一再敦促國會強化「台灣安全合作倡議」、透過擴大美台海巡合作反制中國灰色地帶侵擾、解決軍售 交付時程延宕問題，並加速在無人機研發等新興技術上合作。呼籲美國行政部門迅速且果斷地落實這些措施，以因應日益急迫的區域安全情勢。

此外，該《國防授權法》亦納入了 FAPA 本年度的重點倡議項目之一，支持台灣加入國際貨幣基金組織的《不歧視台灣法案》」；林表示，「此法案的通過，彰顯美國國會已認知到，台灣的國際參與對美國在印太地區的國防戰略而言同樣不可或缺。

林強調，FAPA 也要感謝數以千計的台美人所扮演的關鍵角色，參與他們的全美倡議與寄發請願信行動，凸顯了中國對台灣及其國際夥伴的持續施壓與脅迫。若沒有這些選民挺身而出、寫信、拜會美國國會議員或其辦公室，並闡明台灣對美國的重要性與利害關係，這些國會法案的推動與成果將無法實現。

林素梅表示，FAPA 將繼續致力於動員台美人社群，並將持續推動《國防授權法》中所有挺台條款的全面落實。

