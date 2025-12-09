NDAA 2025刪除邀台參加環太軍演 揭仲憂：美可能考慮恢復邀請中共

兩年一度的環太平洋（RIMPAC）演習為美軍太平洋地區最大規模多國聯合軍事演習，資料圖為2024.7.3日，從日本自衛隊國東號運輸艦在珍珠港拍攝，參與RIMPAC 2024的軍艦。路透社



美國國會參眾兩院最終版的2025年「國防授權法案」（NDAA 2025）已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。軍事專家揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相關法案中的文字移除。

美國等29國日前舉行2024年環太平洋演習（RIMPAC 2024），F-35C戰機進行空中加油，採用的是浮錨式加油管（軟管）。US NAVY

針對NDAA 2025法案，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲分析，在本次《國防授權法案》中，將撥給最高10億美元供於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，仍顯示美國國會參眾兩院對台灣的高度支持。因此，「邀請台灣參與環太軍演」的內容被移除，甚至連「邀請台灣擔任觀察員」的修正文字都不留，應該是美國行政部門出面運作國會領袖進行調整。若推測屬實，則美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得我方注意的警訊。

2024環太平洋軍演，共有29個國家，40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機參與。取自臉書@RimofthePacific

揭仲表示，美國行政部門要移除「邀請台灣參與環太軍演」的內容，第一個可能的原因是，不邀中共參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對中共、變相的反中軍事聯合演習；在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉這個舉動，向北京釋放善意。

中共解放軍海軍艦艇曾在2014年與2016年獲美國邀請參與環太平洋軍演（RIMOAC）。資料照為中國央視報導中國「淮北艦」2025.2.12在台灣周邊執行「戰備警巡」任務時，呼叫我「宜陽艦」並祝元宵節快樂。翻攝央視

但揭仲指出，他比較擔心第二種可能，即川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年四月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，則在《國防授權法案》中保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，就顯得不太適合，特別是軍演的相關邀請可能在明年1月就會開始。

揭仲認為，若沒有以上這層考慮的話，就很難解釋美國行政部門為何可留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖拿掉環太軍演的相關內容？

過去在美中關係和緩時期，中共解放軍在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加環太軍演；在2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。

