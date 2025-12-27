NDAA 2026力挺「美語老師」協訓台灣海軍陸戰隊 期程延長至3年、金額倍增

海軍陸戰隊隊員今年11/20於新濱碼頭營區開放活動預演時，操作標槍反裝甲飛彈。郭宏章攝



美國日前公布中國軍力報告，直指共軍往2027年在台灣「戰勝」的準備衝刺，為了強化台灣防衛戰力，美國國會日前通過的2026年國防授權法案（NDAA 2026）中納入「台灣安全合作倡議」（TSCI）編列10億美元援助，以強化台灣防衛能力，其包括強化美軍對台灣的海軍包括陸戰隊的協訓，及美國海岸巡防隊（US Coast Guard）對台灣海巡署強化訓練與合作等。而此時，國防部駐美軍事代表團昨天（12/26）決標的「專案訓練」標案，總金額上修為9997萬4480元整，履約期程則改至2027年底，等於經費多出一倍，履約的訓練期程也由先前的2年拉長為3年，知情人士解讀，此專案訓練與美國派出暱稱「美語老師」的協訓教官來台，強化海軍陸戰隊戰訓高度相關。

海軍陸戰隊陸戰99旅於漢光41號演習前，進行城鎮戰訓練，強調「限制空間戰鬥」（CQB）時小組成員之間的默契、交叉掩護、空間快速走位等要求。截自中華民國海軍陸戰隊臉書粉專

國防部昨天（12/26）發布在政府電子採購網的公告顯示，由駐美軍事代表團負責的「專案訓練」決標案，得標廠商為美國在台協會（AIT），此資訊不言可喻，代表為美方提供的訓練專案，即為軍方所稱「協訓」的專案。本次的決標案名更正外，專案總金額也修正為新台幣9977萬4480元整，履約期程則改至2027年底。相較於今年（2025）年初首次公布時的4988萬7240元台幣及明年（2026）年底的履約期限，整個專案的金額在修正後多出一倍，履約期程也從2年延長至3年，顯示這將更能落實美方教官訓練成效。

海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊指揮車於海軍兩棲登陸艦（LPD-1401）玉山軍艦內船塢乾區展示。郭宏章攝

根據政府電子採購網顯示，此次「專案訓練」標案的履約地點同樣是在高雄左營，而左營正是海軍艦隊指揮部及海軍陸戰隊指揮部所在地，主要訓練場域也在高雄左營周邊，知情人士表示，這項「專案訓練」應為美軍協訓我國海軍與海軍陸戰隊海陸的兩棲聯合作戰訓練高度相關。

國防部長顧立雄今（7/13）日下午視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練，對美採購的人攜式刺針防空飛彈也首度曝光。國防部提供

另外，由於上個月軍方人士透露，海軍陸戰隊一個營級部隊，曾搭乘「玉山軍艦」（LPD-1401）前往美國關島，以全員、全裝方式參與美方的聯合訓練，主要執行登陸作戰等訓練課目，而此時美國協訓台灣軍方部隊的「專案訓練」也剛好「延長」為3年，也正好是美國國會通過國防授權法案（NDAA 2026）、並由美國總統川普簽署後生效的時間點，獲得法源依據，推動包裹在NDAA 2026 當中的「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative, TSCI）編列10億美元援助台灣強化防衛戰力，包括強化協訓台灣部隊與海巡署人員，知情人士表示，這並非巧合。

