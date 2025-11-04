針對 亞馬遜 旗下低軌衛星 (LEO) 服務 Project Kuiper 來台落地合作一事，遠傳電信總經理井琪受訪時證實，雙方正在「緊鑼密鼓洽談中」。她強調，遠傳計畫以其持有的 28 GHz 頻譜作為衛星共用頻段，此舉「合法合規」，預估最快 2027 年初即可合作在台推出服務。

亞馬遜低軌衛星服務落地台灣洽談中，遠傳：28GHz頻譜共用合法合規、最快2027年初推服務

核心爭議：5G 頻譜用於衛星是否合法？

此消息的背景，在於 Kuiper 欲來台發展，而遠傳持有的 28 GHz 頻段正是 Kuiper 所需。不過，中華電信董事長簡志誠先前曾表示「仍會極力爭取」，並且對 5G 頻譜用於衛星用途的合法性提出商榷。

遠傳引述法規：技術中立、已簽署共用協議

對此，井琪在創意內容大會與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS等重量級夥伴共同宣布成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」的記者會後續受訪時回應，根據電信管理法的頻道使用規定，本就採取「技術中立」 (technology neutrality) 原則。

她指出，今年 2 月在數位發展部 (MODA) 主導之下，已將衛星納入 28 GHz 頻譜的和諧共用範圍，近期數發部也讓電信業者簽署了 28 GHz 頻譜和衛星的和諧共用協議，「從合法合規來看，一點也沒問題」。

強調市場開放與韌性，Kuiper 具地面站優勢

井琪也坦言「移頻很困難」，並且表示雖然尊重中華電信的龍頭地位，但通訊市場是開放、非獨佔的，目前台灣市場也已有 OneWeb 低軌衛星通訊服務進駐。她強調：「多星系、多個營運商，從韌性 (resilience) 來看是個好事。」

她透露，遠傳與 Kuiper「談得很好，昨天還通過電話」，一切「從從容容、按部就班做準備」。

井琪分析，OneWeb 在台灣沒有接收站，會影響通訊覆蓋表現，而 Kuiper 規劃有地面接收站，覆蓋將很精準，同時遠傳也會協助選址。她也補充，即便遠傳與 Kuiper 簽約，未來仍有與中華電信合作的機會。

時程：2026 年底佈署完成、2027 年初在台推出

在具體時程上，井琪表示 Kuiper 的衛星計畫預計在明年 (2026) 底前完成佈署，依此推算，在台推出服務最快將落在 2027 年初。

至於雙方何時正式簽約，以及是否為獨家合約等細節，井琪表示目前仍在洽談中，未來將會再對外宣布。

