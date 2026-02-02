NeiNei吐槽爸爸「太胖了沒腹肌」！ 吳尊高EQ回答曝溫馨親子情

吳尊日前帶著全家飛往澳洲觀賞澳網比賽，旅程中被15歲女兒NeiNei（吳欣怡）吐槽「太胖了」，他不但沒生氣，還笑說自己「很享受被孩子吐槽」，父女間的輕鬆互動引起關注。

1月29日，吳尊帶家人到澳洲看澳網，途中一起出去覓食，沒想到卻被NeiNei當場補刀：「別吃了，你太胖了。」吳尊立刻回說：「吃是最重要的，我不胖，我的六塊腹肌要不要看一下？」沒想到女兒直接回一句：「你沒有！」他不甘心地又問兒子「我有沒有腹肌」，卻又被打槍一次「你沒有」。面對兒女毫不留情的吐槽，吳尊卻笑得開心，稱自己很享受被孩子「檢驗」。

曾在《爸爸去哪兒》中出現的NeiNei，如今已15歲，身高接近170公分，與182公分的吳尊同框只差半個頭。她近期拍攝新年封面時展現自然大方的一面，也讓不少人注意到她的成長變化。從先前嫌爸爸幫忙準備的衣服不好看，到現在直接調侃腹肌，NeiNei和吳尊的相處模式輕鬆，也顯現父女之間的好感情，讓不少網友看了直呼羨慕。

