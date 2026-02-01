NeiNei長大了！15歲絕美近照登熱搜 合體爸爸吳尊拍雜誌「高顏值」宛如兄妹

星二代NeiNei（吳欣怡）是男神吳尊的女兒，如今已經15歲。翻攝微博

星二代NeiNei（吳欣怡）是男神吳尊的女兒，2017年透過實境節目《爸爸去哪兒5》走紅，當年軟萌乖巧的模樣深植人心，一轉眼近10年過去，如今15歲的她已蛻變為亭亭玉立的氣質少女，近日，NeiNei與爸爸吳尊合體拍攝時尚雜誌封面，驚人美貌與高冷氣質瞬間在網路上引發討論，熱度衝上微博熱搜排行榜，吳尊也驕傲表示，看著愛女「心中永遠是我的小公主」。

吳尊、NeiNei宛如兄妹。翻攝吳尊微博

NeiNei繼承逆天長腿 鏡頭感十足

在曝光的雜誌照中，NeiNei展現出完全不輸給偶像爸爸的專業氣場，升上國中的她不僅擁有清新脫俗的五官，更遺傳了爸爸的大長腿，兩人站在一起宛如模特兒同台，NeiNei換上深藍花卉外套與橘色裙裝，面對鏡頭神情沉穩、優雅自然，褪去稚嫩後，展現出成熟靜謐氛圍。

凍齡男神防腐劑顏值！父女合照被虧「根本是兄妹」

除了NeiNei的美貌令人驚豔，吳尊幾乎「逆生長」的凍齡狀態也意外成為焦點，出道超過20年的他，臉蛋依然如「飛輪海」時期般帥氣，完全看不出歲月痕跡，不少網友看到父女倆並肩倚靠的溫馨畫面後，紛紛歪樓留言：「NeiNei長大了，老爸怎麼完全沒變？」、「這哪像父女，看起來根本是帥氣大哥哥帶著親妹妹！」、「這家的基因真的太不科學了。」

NeiNei仙氣十足。翻攝吳尊微博

吳尊憶《爸爸》時光約定2026一起幸福

看著女兒從7歲的跟屁蟲變成能一起工作的專業夥伴，吳尊感觸良多，透露拍攝時不斷想起當年參與節目錄製的點滴，「兩個人一起工作就是一種開心的陪伴。」儘管NeiNei隨著學業加重已經逐漸淡出螢光幕，吳尊還是在社群向愛女喊話，祝福NeiNei能在2026年繼續快樂。



