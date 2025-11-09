NELL再臨台北開唱全場屏息 金鍾完笑說像在拍MV

NELL在台北南港SUB LIVE舉辦「Still Sunset」不插電演唱會。（SPACE BOHEMIAN提供）

南韓傳奇樂團NELL睽違半年再度來台，8日晚間在台北南港SUB LIVE舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演出，多首重新編曲的不插電版本與經典原版好歌齊發，歌迷聽到入神忘記鼓掌，主唱金鍾完覺得大家的反應很有趣，笑說：「我以為在拍MV呢。」

NELL主唱金鍾完與貝斯手李正勳都準備了中文問候，金鍾完開場便狂撩歌迷「我說我想你們，你們相信嗎。我愛你。」而台北場是NELL這次「Still Sunset」巡演的最後一場，除了帶來改編版本的〈人魚之星〉〈Don’t say you love me〉〈Love it when it rains〉等備受喜愛的歌曲；演唱會中段更帶來原曲版本，歌迷幸運地聽到了兩種版本的〈人魚之星〉，當然還有代表曲〈行走於記憶的時間〉，金鍾完在鋼琴伴奏聲中用歌聲讓歌迷們都聽到耳朵融化。

NELL演唱會帶來FUNK版的〈Ocean of light〉超級驚喜。（SPACE BOHEMIAN提供）

貝斯手李正勳11日將迎來45歲生日，成員端出蛋糕為他慶生，金鍾完說：「生日快樂，雖然這不是我準備的。」笑翻歌迷，而吉他手李正景直言來台4次，「最喜歡的就是今晚，果然大家還是比較喜歡Rock吧。」讓歌迷大聲回「都喜歡！」

結尾時，李在景透露明年應該也會來台演出，最後還預告之後的計畫準備，不過由於語帶保留，沒透露任何細節，讓主唱金鍾完忍不住吐槽「該不會是在準備Solo專輯吧？」引起全場哄堂大笑。

