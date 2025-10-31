Neo家事機器人開賣！搶先布局機器人股 這檔Q4多加機器人訂單
文 ‧ 洪崇晏
1X Technologies 的人形家事機器人Neo於 10月29日正式宣布開賣，開發商宣稱：Neo 能摺衣、擦桌、遞咖啡，單機售價 20,000 美元、或每月 499 美元租賃，自2026 年開始交貨。根據外媒報導，Neo 身高約 168 公分、重量 30 公斤，關節轉動流暢，行走速度雖不及人類，但已能完成清掃、搬物等例行家務。但看似獨立行動的 Neo，其實像一座行走的攝影機。當機器人無法判斷下一步，就會即時呼叫遠端操作員「接手」。操作員透過頭戴式顯示器觀察室內環境，再用手柄指揮機械臂完成任務。
1X Technologies是一間挪威的機器人廠商，1X Technologies 成立於 2014 年，是一家工程和機器人公司，生產能夠做出類似人類的動作和行為的機器人。2023年就宣布完成了 2350 萬美元的 A2 輪融資，由 OpenAI 創業基金領投，Tiger Global 和一些挪威的投資者跟投。
創辦人兼 CEO Bernt Øyvind Børnich 表示：
「1X 很高興能得到 OpenAI 的領投，因為我們的使命是一致的：
將新興技術有意識地融入人們的日常生活。在我們的投資者的支持下，
我們將繼續在機器人領域取得重大進展，並增強全球勞動力市場。」
今年3月，NVIDIA執行長黃仁勳從1X Technologies研發的NEO Gamma機器人手中接下一件ERL設計、鑲有NVIDIA鉚釘標誌的客製化皮夾克，展現兩家公司攜手深度合作、實現未來NEO機器人自主處理家務的願景。而今，這個願景即將成真。
台灣目前沒有資料顯示有廠商切入1X Technologies這間公司的供應鏈，不過，有一間廠商表示今年Q4新增機器人齒輪項目等出貨，營運有機會追平去年高基期表現，本土法人出具報告認為，鈞興全年營收將微幅衰退，明年有機會轉正成長。
這間廠商就是鈞興-KY(4571)，今年可說是鈞興-KY大爆發的一年，前三季合併營收創同期新高。鈞興前三季合併營收23.34億元、年增4.55％，公司指出，營收成長動能來自機器人齒輪及諧波減速機等智能傳動類產品成長。
鈞興表示，新開發的電動輔助自行車中置電機，從今年9月起出貨，第四季又新增機器人齒輪項目出貨，預期第四季營收有機會追平去年同期。法人指稱，鈞興明年因第一大客戶持續擴大越南當地採購量，機器人出貨開始放量，電動輔助自行車中置電機也小幅貢獻營收，預期2026年營收及獲利將全轉正成長，全年合併營收將挑戰32億元，EPS上看9.5元，有望雙雙改寫歷史新高。目前從鈞興-KY的技術線型來看，160附近有支撐，可趁股價還沒漲出去時分批佈局。
▲鈞興-KY 日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--Neo家事機器人開賣！搶先布局機器人股 這檔Q4多加機器人訂單 - 理財周刊
