Neptune Pacific擴大Majuro航線服務 加強太平洋區域連結

根據英國航運相關網站表示，太平洋區域貨櫃航運業者Neptune Pacific Shipping宣布，將擴大其在馬朱羅（Majuro）的航線服務，新推出「Extended Majuro Services」，進一步提升該公司在南太平洋及中太平洋航線的覆蓋能力與航運效率。該服務將於近期正式投入營運。

消息指出，Neptune Pacific Shipping的新航線延伸計畫，主要為加強南太平洋島國與其他主要貿易港口間的航運連結。新服務將在馬朱羅（Majuro）停靠，成為航線網絡中重要節點，使當地進出口業者能更便利連接全球貨運供應鏈。此舉代表該公司在太平洋島嶼物流市場布局邁出關鍵一步，有助提升區域內貿易流動性。

廣告 廣告

延伸後的航線將涵蓋更廣泛的港口與交付方式，並預計引入更具彈性的船期安排，以滿足島嶼客戶多元化的貨運需求。另，服務調整也將改善轉運效率，縮短運輸時間，並提升整體服務品質。

Neptune Pacific Shipping表示，新增之「Extended Majuro Services」不僅將強化其原有航線網絡，更能為南太平洋地區帶來更具可靠性與競爭力的貨運選擇。隨著全球供應鏈面臨變化，該公司期望藉由此次航線延伸方案，提升其在區域內的市場地位，並為客戶提供更優質、穩定的運輸服務。

分析師指出，馬朱羅作為馬紹爾群島（Marshall Islands）的首都與主要港口，一直是太平洋島嶼間貨物運輸重要節點，透過強化停靠與航線連結，將有助於改善當地商貿流通條件，並支撐區域經濟發展。

Neptune Pacific Shipping的新服務計畫正值全球海運市場調整與供應鏈重構之際，對南太平洋島國貿易而言，是一項重要的服務強化措施，也顯示該公司積極擴大國際航線服務版圖的企圖心。業界預期，未來將有更多新方案陸續推出，以滿足日益多元的海運需求。