NET店員協助行動不便嬤！她曬溫暖畫面 20萬網友感動讚爆

網紅Yihua翊樺po文，曬出一段NET店員暖心服務行動不便阿嬤的畫面，該篇po文曝光感動了許多網友。（翻攝Threads／double__girl）

在Threads上擁有2.5萬人次追蹤的網紅Yihua翊樺，她前（18）日po文曬出一段畫面跟一張照片，並寫下NET店員將一件一件衣服拿出去給行動不便阿嬤挑，「看了有夠感動！」溫暖畫面曝光後，有20多萬名網友也被感動按讚分享。

Yihua翊樺日前在Threads貼文，曬出一段畫面跟一張照片，她補充表示，晚上吃飽飯去NET晃晃，本來以為是一個行動不方便的阿嬤跟別人在聊天，近看才發現是NET店員一件一件拿出去讓阿嬤挑。

Yihua翊樺直呼「看了有夠感動！」並提到店員還還耐心的跟阿嬤介紹，因為她行動不便也沒辦法進來看，想不到店員很認真的一一拿出去給阿嬤挑，最後她呼籲「台灣品牌真的要支持起來！」

該篇po文曝光後，有20多萬名網友也被感動按讚分享，不過有部分網友則提問，為什麼店家沒有設置無障礙坡道。對此，Yihua翊樺親自回應，「其實不是每個地點都符合可以這樣做的，一般在傳統門市中真的很少看到，本來就只能儘量做到最好但不可能『讓所有人都滿意』。」

