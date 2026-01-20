NET推出"石虎服飾"惹議 粉專"石虎抱抱"控未授權使用

生活中心／綜合報導

台灣本土品牌NET，最近推出石虎圖樣的T恤，不過，卻被質疑石虎圖樣疑似抄襲，和LINE貼圖＂石虎抱抱＂極為相似，作者甚至發文，我們沒有對貴公司授權耶，是不是該跟我們聯繫一下，NET回應，是設計人員的疏失，已經聯繫"石虎抱抱"並且致歉，也向他們取得授權討論後續合作。

可愛的台灣石虎張大眼睛，NET最近推出石虎圖樣T恤，但卻爆出疑似抄襲疑雲，粉專"石虎抱抱"發文並未授權給NET，喊話貴公司是不是該跟我們聯繫一下？更強調從2014年開始，石虎抱抱的的石虎貼圖，就已經上架。民眾：「這個紋路啊，然後跟眼睛畫的方式幾乎都一樣，只是多了一個紅色的嘴巴。」民眾：「好像有一點，（哪邊最像）眉毛吧。」民眾：「不像啊，因為他的肚子旁邊有一橫，然後原創者沒有。」民眾：「臉一點點像啦，不是很像。」

NET石虎圖樣T恤遭控疑似抄襲疑雲（圖／民視新聞）

到底像不像，民眾說法兩極，不過，比一比，NET的T恤和石虎抱抱畫的石虎，動作幾乎一模一樣，都是用兩隻腳托在臉上，就連腳上紋路也類似。律師黃柏榮：「著作權法只保護創作，而不保護風格或者是概念，那如果說畫了一隻貓以後，原則上除非是完全抄襲，否則恐怕很難違反這個著作權法，那如果說假設保護了這個概念的情形，那後續保護的話，後面會影響到他人的創作，因此著作權法不容許，保護概念或者是風格。」

NET回應是設計人員疏失，已跟石虎抱抱聯繫跟致歉、討論後續合作。（圖／民視新聞）





NET回應，「是設計人員的疏忽，商品已經下架，他們已經聯繫石虎抱抱並且致歉，也向他們取得授權」，NET快速處理，避免人員疏失影響商譽。

