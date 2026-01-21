NET新品涉抄襲「石虎抱抱」道歉下架 貼圖作者曝後續：雙方已達初步共識

▲ 圖／翻攝threads、石虎抱抱臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

服飾品牌NET近日爆侵權爭議，遭指新款服飾的圖案與Line貼圖「石虎抱抱」相似，而貼圖作者也發聲強調未授權，NET則道歉稱設計作業疏失，已全數下架，並跟作者聯繫討論後續合作。對此，作者也更新近況，透露雙方已達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作，待細節塵埃落定後，會第一時間報告。

作者日前表示，看到有粉絲興奮說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上，問題是他們沒有對貴公司授權，之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館，喊話「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去」。NET則緊急與其聯繫致歉，並全數下架該款衣服。

昨(20)日晚間作者再發文表示，石虎抱抱團隊已與NET團隊完成會面。針對本次事件，NET在第一時間便展現企業擔當，不僅迅速且確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出具體的解決方案，展現出極高的誠意。

作者透露，目前雙方已達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作。為確保流程嚴謹，該商品現已暫時下架，待細節塵埃落定後，會第一時間向大家報告，「感謝虎友們這一兩天內的關心與支持，這對我們來說非常重要！」

