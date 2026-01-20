NET新款衣「石虎」被控抄襲 作者嗆「沒有授權」業者緊急下架

NET新款衣被抓包涉抄襲「石虎抱抱」。翻攝Threads/boxtissuecat



台灣成衣品牌NET近年來企業形象良好，也會每年固定為弱勢族群提供新衣服，也讓不少民眾認為具有企業社會責任。沒想到，近期網友發現NET近期推出新商品，有「電繡石虎」圖樣，模樣可愛讓人直接想用新台幣下架。但是，曾經推出Line貼圖「石虎抱抱」的作者近日也發聲，表示沒有授權NET；對此，業者也緊急下架致歉，稱已和作者討論後續合作。

日前有網友在社群平台Threads貼文指出：「NET新出的台灣系列？電繡石虎真的好可愛唷！貓控感到動搖，覺得又要不受控制了！」原來是新款服飾都使用石虎作為設計，但有眼尖網友發現衣服上圖樣很像以前的一個Line貼圖。

「石虎抱抱」作者昨天（1／19）在臉書表示，「雖然我們很久沒有發文了，但還是有好心粉絲興奮地跟我們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上。問題是我們沒有對貴公司授權耶。之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔。」

「石虎抱抱」作者直言，「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去」。作者也強調早在多年前就有上架該款石虎貼圖，2014年就已經以這個形象發文了。

網友紛紛表示：「昨天看到的時候才在想怎麼那麼熟悉」、「比對原圖相似度100％，連尾巴斑點的位置也一模一樣，真的是賴不掉」。

對此，《三立新聞網》報導指出，NET初步回應，此事是設計作業疏忽，已將相關商品下架，目前已跟「石虎抱抱」取得聯繫及致歉，並討論後續合作。

