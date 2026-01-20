NET新衣爆抄襲？石虎圖案「斑點100%重疊」 作者發聲：沒給過授權

記者蔣季容／台北報導

NET電繡石虎衣服（左）疑涉侵權。（圖／翻攝自石虎抱抱臉書）

連鎖服飾品牌NET近期推出新商品，衣服上有「電繡石虎」圖樣，大受好評。不過有網友發現，該圖樣與Line貼圖「石虎抱抱」極為相似，貼圖創作者也發聲，並沒有對NET授權，直言「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？」

「石虎抱抱」作者19日在臉書表示，「雖然我們很久沒有發文了，但還是有好心粉絲興奮地跟我們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上。問題是我們沒有對貴公司授權耶…之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔。」

廣告 廣告

「石虎抱抱」作者直言，「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去……」並透露早在多年前就有上架該款石虎貼圖，2014年就已經以這個形象發文了。

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「很喜歡NET，希望他們誠實負責的出面說明」、「要跟NET好好反應一下！務必好好處理」、「昨天看到的時候才在想怎麼那麼熟悉」、「比對原圖相似度100%，連尾巴斑點的位置也一模一樣，真的是賴不掉」。截稿前NET尚未針對此事回應。

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

加熱菸入境「攜帶200支」免稅！衛福部示警：做錯1事恐重罰500萬

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

青花菜別直接下鍋！切完先做1事：逼出更多抗癌成分

