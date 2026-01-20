NET新衣驚爆抄襲！神似貼圖「石虎抱抱」 作者發聲：沒有給授權

NET新款服裝爆抄襲「石虎抱抱」貼圖。（翻攝臉書粉專「石虎抱抱」）

平價服飾品牌「NET」擁有許多死忠鐵粉，但一件相當可愛的石虎圖案衣服驚爆抄襲疑雲，當事作者證實未授權給NET，而NET則坦承有疏失，已將該款商品全數下架並向作者道歉。

近日有網友分享NET新款的石虎電繡衣服超可愛，引發討論，但有人就發現圖案與貼圖「石虎抱抱」幾乎一模一樣，「石虎抱抱」作者昨（19日）發文表示，有粉絲興奮跟他們說此事，「問題是我們沒有對貴公司授權耶…之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔。」

「石虎抱抱」2014年就曾以此形象發文過，也曾出過貼圖。（翻攝臉書粉專「石虎抱抱」）

「石虎抱抱」作者指出，早在2014年他們就已經以這個形象發文，尚有原始檔案可供證明，多年前他們甚至還有上架貼圖，要求NET聯繫他們，「也請各位好朋友幫忙擴散出去…」。

NET爆抄襲 網友籲反省

此貼文一出讓不少網友直呼「完蛋，連NET也開始不能買了嗎」「很喜歡NET希望他們誠實負責的出面說明」「要跟NET好好反應一下！務必好好處理！」

根據《知新聞》報導，NET證實作業人員有疏失，已將該款商品全數下架並向作者道歉，並討論是否能有合作機會。

