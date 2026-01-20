NET爆侵權？衣服圖案神似「石虎抱抱」 貼圖作者：未授權

▲ 圖／翻攝threads、石虎抱抱臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

服飾品牌NET爆出侵權爭議，近日推出新品，沒想到衣服上的圖案與Line貼圖「石虎抱抱」相似，而貼圖作者也發文強調未授權，喊話NET盡快聯繫一下。NET則指設計作業疏失，已全數下架，並跟作者聯繫致歉。

近日有網友去逛NET，發現上架新品，並PO出服飾的照片，不料，上面的電繡石虎圖案竟神似貼圖「石虎抱抱」，引來貼圖作者發文表示，雖然很久沒有發文，但還是有好心粉絲興奮說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上，「問題是我們沒有對貴公司授權耶…之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔。貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去」。

作者說，多年前甚至還有上架貼圖「石虎抱抱」，且最早2014年就已經以這個形象發文，原始檔案都還在他們這裡。消息一出，許多網友紛紛直呼「這麼大的公司 竟然盜圖 那個沒品的設計者應該抓出來鞭」、「呃 昨天看到才想說要去買的…真的緩緩」、「偷竊不可取」、「覺得好傷心難得看到很符合自己喜好和需求的衣服，結果沒授權」、「Omg…….希望NET會回應」、「石虎很棒，但為什麼要抄襲呢」。NET則表示設計作業疏失，已全數下架，已跟作者聯繫致歉，並討論後續合作。





