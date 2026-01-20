NET石虎新衣遭指控抄襲！官方認疏失道歉：商品全數下架

台灣本土連鎖平價服飾品牌NET近期因推出印有「石虎」圖案的新服飾而引發抄襲爭議。該圖案與知名的Line貼圖「石虎抱抱」相似，原作者在社交媒體上表示並未授權NET使用此圖案，並要求品牌負責。NET總公司隨後承認存在疏忽，並表示已全數下架相關商品，並向原作者致以歉意，表示將討論未來的授權合作事宜。

NET爆抄襲，作者控未授權石虎新衣。（圖／翻攝自石虎抱抱臉書）

「石虎抱抱」作者在社群平台臉書上發文表示，雖然很久沒有更新，但仍有粉絲提醒他們的圖案出現在NET的服飾上。他強調，NET並未獲得授權，「之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館」，同時要求NET出面解釋並呼籲支持者擴散消息。此事件引發粉絲的關注和討論，有人對NET表示失望，並希望品牌能誠實負責地處理此事。

對此，NET總公司的回應表示，品牌對於此次事件的重視，坦言確實有疏忽，目前商品已全數下架，同時也向石虎作者致歉，並希望能與原作者建立良好的合作關係，避免類似事件再次發生。

