NET石虎衣侵權事件落幕！原創團隊曝雙贏後續 網讚：有誠意

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

本土服飾品牌NET爆發抄襲風波，近期推出的1款石虎圖案服飾，因外型與LINE貼圖「石虎抱抱」高度相似引發爭議。石虎抱抱原創團隊表示並未授權此圖像，NET也坦承疏失，將商品全數下架並向作者道歉。而經過雙方會面溝通後，作者於粉專發布最新聲明，表示已達成初步共識，「未來將以商業授權模式展開合作」。

NET將與石虎抱抱原創團隊合作，推出新款商品。（圖／翻攝Threads）

NET涉嫌抄襲經媒體報導後，網友們紛紛痛批，「這麼低端的錯誤」、「NET其實沒有大家說的這麽高尚」、「連這種小錢也要省，真是夠了」、「台灣本土抄襲企業？」、「巴結一點就付授權費跟道歉」。

廣告 廣告

對此，「石虎抱抱～」原創團隊昨（20）日深夜在臉書粉專說明，NET在第一時間展現企業擔當，迅速坦承內部疏失並表達歉意，也主動提出具體的解決方案。團隊強調，在面談過程中感受到企業願意負責的態度，且目前受影響的商品已暫時下架，待後續授權合約與細節塵埃落定後，會再正式公告商品的重新上架資訊。

貼文曝光後，部分網友給予鼓勵，「太好了，希望能看到正版的石虎T」、「推推，誠意很重要」、「NET展現了最大的誠意喔！給讚」、「又可以買一波了」。原創團隊也特別感謝粉絲在事件期間的支持，並承諾會確保後續流程嚴謹，以保障創作價值與生態保育理念。



更多FTNN新聞網報導

阿嬤買衣服「只能在門口看」！店員貼心1舉動感動百萬網友：真的從消費者需求出發

收到別慌！北車明日無差別攻擊危安演練 細胞簡訊發送範圍曝光

國旅平均房價降6元！Cheap曝最大對手 狠酸：再貼4元可買茶葉蛋

