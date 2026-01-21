NET石虎衣爆抄襲！業者道歉全下架 創作者揭「雙贏後續」

【緯來新聞網】連鎖服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」服飾，卻被網友抓包與LINE貼圖「石虎抱抱」的角色雷同，疑似有侵權疑慮。對此，NET總公司坦承疏失，已將商品全面下架，並積極與「石虎抱抱」團隊溝通聯繫，雙方已達成初步共識，後續將朝「商業授權」模式展開合作。

NET新推出的「電繡石虎」服飾，被抓包抄襲LIN貼圖「石虎抱抱」。（圖／翻攝自Threads）

網友將NET的「電繡石虎」與「石虎抱抱」所繪角色「栗歐」對比，發現2隻石虎的姿勢、斑點、表情等，可以說是一模一樣。針對爭議，NET坦言在設計和審核流程上出現疏忽，未能妥善確認圖像授權問題，相關商品已全數下架。



「石虎抱抱」作者昨（20日）也在臉書粉專透露，團隊已與NET完成會面，MET針對本次事件，在第一時間便展現企業擔當，不僅迅速且確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出具體的解決方案，展現出極高的誠意。



目前雙方已達成初步共識，「石虎抱抱」宣布，未來將朝向「商業授權」模式展開後續合作。為確保流程嚴謹，該商品現已暫時下架，待細節塵埃落定後，會第一時間報告，同時也感謝粉絲這幾天的關心和支持，「這對我們來說非常重要！」



消息一出，網友紛紛留言直呼，「太好了，希望有好的結果」、「期待商品上架」、「好棒，又可以買一波了」、「等後續說明」、「希望溝通順利」。

