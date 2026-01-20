NET石虎T恤圖樣遭控抄襲！原作者發聲「沒有授權」 總公司道歉了

NET新品遭爆抄襲「石虎抱抱」作品。（圖／翻攝自臉書／石虎抱抱）

台灣本土服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」圖樣的新服飾，卻被網友發現圖案與「石虎抱抱」的作品極為相似，作者更在臉書發文指控「沒有對貴公司授權」。對此，NET總公司回應，目前已將相關商品全數下架，也與「石虎抱抱」作者致歉，討論後續合作事宜。

一名網友日前在Threads發文分享，自己某天到NET逛逛，發現一件T恤上有電繡的石虎圖案，疑似是新出的「台灣系列」商品，讓原PO忍不住直呼「貓控感到動搖！」

然而，「石虎抱抱」19日在臉書撰文聲明，有好心粉絲興奮地告訴他們，表示「石虎栗歐」的圖出現在NET的衣服上，「問題是我們沒有對貴公司授權耶！之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔。」

廣告 廣告

「石虎抱抱」指出，他們最早在2014年就開始以「石虎栗歐」的形象發文，原始檔案都在手上，且多年前就有上架該款石虎貼圖，「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去。」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「完蛋，連NET也開始不能買了嗎」、「要跟NET好好反應一下！務必好好處理」、「怎麼會這樣？沒授權卻被商品化？」、「他們這樣不是第一次了」、「很喜歡NET，希望他們誠實負責的出面說明」。

對此，NET總公司回應，此事件為設計作業疏忽，目前相關商品已全數下架，同時也向作者「石虎抱抱」致歉，並討論後續合作事宜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

機車怎麼載好市多披薩？她目睹「阿伯1人騎回家」驚呼：台灣人超聰明

鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉