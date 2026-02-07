NET連16年助雲林家扶購新衣！櫃台前結帳才發提貨券防盜用

NET今（7日）第16年協助雲林家扶200戶家庭添購新衣。（周麗蘭攝）

知名服飾品牌NET今（7日）第16年協助雲林家扶200戶家庭添購新衣，每戶有4000元提貨券額度。NET虎尾店7日封館並提早上午9點營業，40名服務人員接待家扶親子們挑選、試穿、搭配。

雲林家扶中心指出，約9成孩子平時會穿著手足或親友汰換的衣物，約3成家庭1年內添購一次新衣，近5成是在升學、就業面試等人生關鍵時刻才特別購買合適服裝。

就讀研究所一年級的李美慧說，她去年研究所面試也是在NET準備面試服，幸運錄取國立大學研究所。就讀大四林宜佳則是小學第一年就參加封館採買活動。

廣告 廣告

日前一對台南家扶姊弟的NET提貨券共4000元遺失，兩人懊惱不已，提貨券經證實被撿走，有一名阿嬤和孫子已花掉。

雲林家扶督導歐厚成指出，雲林家扶舉辦購衣活動為避免禮券送出遭盜用或家長當天不克出席，購衣活動當天會派家扶志工們在結帳櫃檯前，按照每家的識別證發放提貨券，也會一再提醒每個家庭務必攜帶好識別證。

更多中時新聞網報導

女團HUR＋開春報喜 預告辦專場飆歌

袁惟仁離世 陸元琪告白謝謝曾經愛她

經典賽》惠特康補強韓內野 澳洲帶7左投