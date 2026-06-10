NET 再捲抄襲爭議！「台灣特有種」穿山甲 T 爆抄襲原創品牌 官方緊急祭出補償方案
台灣服飾品牌NET再爆抄襲爭議！保育文創品牌「窩窩」指控，NET販售的「台灣特有種動物T恤」中穿山甲圖樣，與其2022年推出的原創設計高度相似，經疊圖比對後，連鱗片紋路、肢體動作及整體輪廓都幾乎重疊，引發網友抨擊。窩窩表示已正式通知NET，並一度不排除循司法途徑維權。窩窩稱事後已收到NET書面回應，對方除了已全面停止販售並回收相關商品，啟動內部調查，並向窩窩正式致歉及提出補償方案，目前正審慎評估內容，盼藉此促使企業更加重視原創授權與智慧財產權保護。
文創品牌「窩窩」在社群貼文表示，「穿穿小花系列」為團隊以台灣穿山甲為靈感創作，相關商品自2022年起公開販售，窩窩擁有完整創作與權利基礎。日前有民眾將NET販售的穿山甲圖樣與原作進行疊圖比對，發現兩者輪廓及鱗片紋路幾乎重疊，引發網路熱議。
窩窩指出，已於8日正式通知NET並要求回應，當天雖接獲NET來電致歉，但當時尚未收到具體處理方案。窩窩強調，尊重智慧財產權不僅是保障創作者權益，更是維護台灣創作環境的重要基礎，若對侵權行為一再姑息，類似事件恐持續發生，因此不排除透過司法途徑維護權益。
事件曝光後，大量網友湧入留言批評，直言「上次石虎、這次穿山甲」、「不抄襲不會設計嗎」、「半年內兩度出包實在說不過去」，更有人質疑NET設計審核機制是否失靈。部分消費者則表示，雖然認同NET長期投入公益，但接連爆出版權爭議，已影響品牌形象與購買意願。
對此，NET後續向窩窩發出正式書面回覆，表示已將相關商品全面下架及回收，並就事件表達歉意，同時提出補償方案。窩窩也證實已收到NET回函，目前正審慎評估內容。NET另表示，涉案圖樣為內部美術人員設計過程中「拼拼湊湊」所產生，並已啟動內部調查程序。
記者實際查詢NET官網發現，涉爭議的穿山甲款式目前已無法購買，相關頁面商品亦已下架。窩窩表示，希望事件能成為企業重視原創授權、設計審核及智慧財產權保護機制的契機，避免類似爭議再次發生。
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