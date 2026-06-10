NET 再捲抄襲爭議！「台灣特有種」穿山甲 T 爆抄襲原創品牌 官方緊急祭出補償方案

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

NET推出台灣特有種T恤，但穿山甲的圖案設計(左紅圈處)，與文創品牌「窩窩」在2022年推出之「穿穿小花系列」圖案(右)高度相似，被質疑抄襲。畫面翻攝threads wuoshop

台灣服飾品牌NET再爆抄襲爭議！保育文創品牌「窩窩」指控，NET販售的「台灣特有種動物T恤」中穿山甲圖樣，與其2022年推出的原創設計高度相似，經疊圖比對後，連鱗片紋路、肢體動作及整體輪廓都幾乎重疊，引發網友抨擊。窩窩表示已正式通知NET，並一度不排除循司法途徑維權。窩窩稱事後已收到NET書面回應，對方除了已全面停止販售並回收相關商品，啟動內部調查，並向窩窩正式致歉及提出補償方案，目前正審慎評估內容，盼藉此促使企業更加重視原創授權與智慧財產權保護。

廣告 廣告

文創品牌「窩窩」在社群貼文表示，「穿穿小花系列」為團隊以台灣穿山甲為靈感創作，相關商品自2022年起公開販售，窩窩擁有完整創作與權利基礎。日前有民眾將NET販售的穿山甲圖樣與原作進行疊圖比對，發現兩者輪廓及鱗片紋路幾乎重疊，引發網路熱議。

疊圖比對兩造圖案作品，文創品牌「窩窩」認為，不僅動物之動作型態、肢體位置，甚或鱗片分布等細節，均與他們的原創設計高度相似。畫面翻攝threads wuoshop

疊圖比對兩造圖案作品，文創品牌「窩窩」認為，不僅動物之動作型態、肢體位置，甚或鱗片分布等細節，均與他們的原創設計高度相似。畫面翻攝threads wuoshop

窩窩指出，已於8日正式通知NET並要求回應，當天雖接獲NET來電致歉，但當時尚未收到具體處理方案。窩窩強調，尊重智慧財產權不僅是保障創作者權益，更是維護台灣創作環境的重要基礎，若對侵權行為一再姑息，類似事件恐持續發生，因此不排除透過司法途徑維護權益。

事件曝光後，大量網友湧入留言批評，直言「上次石虎、這次穿山甲」、「不抄襲不會設計嗎」、「半年內兩度出包實在說不過去」，更有人質疑NET設計審核機制是否失靈。部分消費者則表示，雖然認同NET長期投入公益，但接連爆出版權爭議，已影響品牌形象與購買意願。

半年前NET未取得授權，仿冒「石虎抱抱」品牌設計的石虎圖案，並電繡到T恤販售。畫面翻攝fb石虎抱抱～

對此，NET後續向窩窩發出正式書面回覆，表示已將相關商品全面下架及回收，並就事件表達歉意，同時提出補償方案。窩窩也證實已收到NET回函，目前正審慎評估內容。NET另表示，涉案圖樣為內部美術人員設計過程中「拼拼湊湊」所產生，並已啟動內部調查程序。

記者實際查詢NET官網發現，涉爭議的穿山甲款式目前已無法購買，相關頁面商品亦已下架。窩窩表示，希望事件能成為企業重視原創授權、設計審核及智慧財產權保護機制的契機，避免類似爭議再次發生。



回到原文

更多鏡報報導

台中狂鄰自家裝「10多支監視器」死盯！1年報復性檢舉56次 她慘噴20萬罰單崩潰提告

「我嚇到不知道了！」目睹愛孫慘遭垃圾車輾斃 外婆崩潰跪地痛哭

砍死郵差不是臨時起意？嫌犯父爆「卸貨噪音」恩怨：我們求了很多年都沒用

健美教練vs.斯巴達戰士！《大嘻哈時代》歌手遭魔鬼訓練狂操 當場痛認：完全兩世界