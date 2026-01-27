So-net 新春生放送開跑 VERA 蔡朕、孟維化身關主

So-net 新春生放送邀人氣男團VERA蔡朕、孟維攜安娜·李擔綱主持。（So-net提供）

台灣碩網網路娛樂股份有限公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2 月 6 日晚間8點推出「So-net 新春生放送」，邀請人氣男團VERA成員蔡朕、孟維，以及活躍於台日兩地的歌手藝人安娜．李擔任主持，線上與粉絲一起迎接新春。節目當天準備多項豐富好禮，包含Wi-Fi無線分享器、《魔法少女小圓 Magia Exedra》專屬序號、VERA 蔡朕與孟維親簽拍立得等，回饋一路支持的粉絲。

「So-net 新春生放送」共規劃四大互動環節，將由 So-net 看板娘帶領觀眾闖關。首先登場的是由看板娘大姊「網路姬玲子」主持的「寬頻知識王」，只要答對題目，就有機會把 Wi-Fi 無線分享器帶回家；接著由二姊「遊戲姬 友希」帶來《魔法少女小圓 Magia Exedra》的最新遊戲情報，並於直播中發送專屬序號。第三個環節則由看板娘小妹「音樂姬 祈夢」主持「Dolfan 情報流行局」，邀請主持群與線上粉絲一起猜測 2025 年主題排行榜，凡參與活動就有機會獲得300兜幣。

So-net 新春生放送2/6登場。（So-net提供）

節目壓軸將由蔡朕、孟維與安娜．李擔任關主，進行《TP12》比手畫腳挑戰，觀眾只要在直播中留言回答，就有機會獲得《TP12》角色壓克力杯墊。節目最後更將抽出6,600 元幸運紅包，此外，凡訂閱 So-net 官方 YouTube頻道，並於直播期間留下新年吉祥話，還有機會獲得超商禮券、MyCard 點數、LINE POINTS 及 VERA 親簽 So-net 看板娘限定週邊，總價值超過萬元，邀請粉絲一同線上同樂迎新春。

