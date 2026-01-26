So-net 新春生放送 2/6 登場！人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜李擔綱主持
台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2/6（五）晚上點進行「So-net 新春生放送」，並攜手人氣男團 VERA 成員蔡朕、孟維以及活躍日本台灣的歌手藝人安娜·李擔綱主持人，當天預計將送出 Wi-Fi 無線分享器、《魔法少女小圓 Magia Exedra》專屬序號、VERA蔡朕、孟維親簽拍立得等好禮。
So-net 寬頻知識王誰能稱王 遊戲情報局重點手遊搶先解禁
So-net 新春生放送預計進行四大環節，請大家跟人氣男團VERA蔡朕、孟維與安娜·李一起挑戰看板娘考題！首先，So-net 看板娘大姊—網路姬 玲子，邀大家來挑戰寬頻知識王，凡回答出正確答案，就有機會將Wi-Fi無線分享器帶回家！接著由So-net 看板娘二姊—遊戲姬 友希，為大家帶來《魔法少女小圓 Magia Exedra》搶先解禁的遊戲情報和專屬序號大放送！
至於So-net 看板娘小妹—音樂姬 祈夢，則要請各位挑戰Dolfan情報流行局，主持群們將現場與線上粉絲一起猜測2025主題排行榜，只要參加就有機會獲得300兜幣！
人氣偶像蔡朕、孟維及全能藝人安娜·李將線上與粉絲同樂 再抽6,600元幸運紅包
So-net 新春生放送最後則將由蔡朕、孟維、安娜·李擔任壓軸關主，與粉絲們一起進行《TP12》比手畫腳大挑戰，凡於直播中留下答案，就有機會獲得《TP12》角色壓克力杯墊！另外，節目的最後也將抽出6,600元的幸運紅包，粉絲們絕對要把握機會，將So-net 各項大獎通通帶回家！
So-net Youtube頻道：https://www.youtube.com/@SonetTaiwan
So-net Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/SonetTWN
So-net Instagram粉絲專頁：https://www.instagram.com/sonettwn/
其他人也在看
從「誰擁有 AI」到「誰主導入口」：Apple × Google × Gemini重寫媒體分配權後對台灣有線電視的衝擊與可能的反擊路線
如果我們只把 Apple×Google×Gemini 這件事理解成「Apple 找 Google 代工 Siri」、「Google 把 Gemini 賣給 Apple」，那我們就會看錯重點。真正正在發生的，是更典型也更危險的一種權力重組：AI 模型正在商品化，入口正在壟斷化。而媒體與有線電視產業最終失去的，往往不是內容，而是「被觀眾先想到、先打開、先詢問」的那個位置。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
【鋼鐵英雄】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：靈魂救贖、珠光蓮花、早期教育削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（26）日在測試服釋出 16.4 版本首波更新內容，針對安比薩及飛斯等四費英雄進行調整，並推出「鋼鐵英雄」、「進入虛空」、「暮光試煉 II」全新增幅裝置，而世界符上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
WEF》從「物理智慧」到「AI移民」，聊天機器人後的下一波革命
在格陵蘭等地緣政治議題進逼下，2026年的世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧不再是首要焦點，但依然滲透到各大對談中，且論述範圍更加拓展到治理、風險，以及對社會的影響。人工智慧的下一階段可能如何演進？為何歷史學者哈拉瑞認為我們需要正視「AI移民」的前景？人工智慧被認為是將人類社會推入下一輪生產力革命的遠見雜誌 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《Garena® 三角洲行動》參展 2026 台北國際電玩展 人氣實況主、Coser 及創作者齊聚現場
AAA 級搜打撤戰術射擊鉅作《Garena® 三角洲行動》今（26）日宣布將於 1 月 29 日至 2 月 1 日參展台北國際電玩展 （Taipei Game Show，TGS）。本次展出以搶先體驗將於 2 月初正式推上報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
哈士奇飼主揪團拜廟 為毛小孩點祈福燈求健康
雲林縣 / 綜合報導 雲林北港義民廟不僅供奉義民公，還有獨特的義犬將軍信仰，一群哈士奇飼主，特地揪團前來，為毛小孩點光明燈祈福，多半是祈求愛犬健康平安，也有民眾愛犬走失，前來祈求義犬將軍幫忙找回，而近年來少子化趨勢明顯，廟方也發現，替寵物點燈的民眾，越來越多。飼主帶著愛犬，來到義犬將軍前，做出拜拜的動作，模樣可愛，一整排哈士奇犬，出現在雲林北港義民廟，和飼主一起上香祈福，有一兩隻特別活潑好動，不肯乖乖坐著，主人只好用腳夾住牠，再不聽話的，還被打屁屁。雲林北港義民廟，除了供奉義民公，還有義犬將軍，除了保佑兒童，還保寵物平安，廟裡設有寵物光明燈，上面寫著飼主和愛犬的名字，每年飼主都會特地前來，祈求毛小孩平安健康，記者VS.飼主說：「年紀大了，希望牠可以平平安安，健健康康，(牠幾歲)，15了。」飼主說：「看有沒有可以讓牠收驚的地方，然後剛好逛到這裡。」飼主在義犬將軍供桌擺放狗罐頭，除了祈求寵物平安，還有人請義犬將軍幫忙找尋走失的寵物，廟方發現，這幾年來，替寵物點光明燈的民眾，明顯增多，北港義民廟總幹事杜易宸說：「現在少子化，這幾年明顯地感受到，兒童的點燈數下降了，寵物點燈數一直在上升。」不只狗狗，還有貓咪、鸚鵡，甚至魚都能點燈。少子化情況下，毛小孩成了最重要的家人，寵物點燈越來越熱門。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【張瑞雄專欄】AI發展會不會失控？
本月在瑞士達沃斯論壇上，摩根大通執行長戴蒙提出了一個驚人觀點，他認為AI的推進速度可能需要放緩，以避免社會動盪。另外被譽為「AI教父」的諾貝爾獎得主辛頓也在接受訪談時坦承，AI的進展速度遠超他的預期，甚至可能在未來三十年內對人類構成生存威脅。這些來自產業界與學術界頂尖人物的警告，讓我們不得不重新思考，當初被視為解放生產力的技術革命，是否正在走向一條無法回頭的道路。 辛頓的轉變特別引人注目。這位用五十年時間堅持推動神經網路研究的科學家，如今卻成為最大聲疾呼AI風險的人之一。他在2023年離開Google，就是為了能夠自由地討論AI的危險性，而不必顧慮公司利益。從技術推動者到安全警示者，這樣的角色轉換背後，是對AI發展速度的深切憂慮。他原本預測通用人工智慧需要二十到五十年才能實現，現在卻認為可能不到二十年就會到來。更令人不安的是，他認為AI在知識儲備上已經是人類的數千倍，而這種差距還在快速擴大。 就業市場的衝擊恐怕是最先浮現的問題，辛頓指出，AI每七個月就能完成原本需要兩倍時間的任務，這意味著軟體開發、客服、法律助理等需要大量腦力勞動的工作，都可能在短時間內被取代。戴蒙更直言，摩根大通在五Knowing ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果天貓推限量促銷，iPhone Air最高降2500人幣
MoneyDJ新聞 2026-01-26 10:13:20 新聞中心 發佈綜合港媒及陸媒報導，蘋果中國官方旗艦店開啟新年大促銷活動，其中，iPhone Air大降價引發關注。據蘋果天貓旗艦店顯示，自1月25日20:00起至2月11日23:59:59止，蘋果將開啟2026年天貓年貨狂歡季。其中，原價7,999元(人民幣,下同)256G的iPhone Air，官方立減2,000元，搭配「國補」後，到手價5,499元起。 其他產品也有300到1,200元不等的優惠，包括仍在熱銷的iPhone17 Pro/17 Pro MAX，最高可優惠300元；MacBook Air最高優惠1,200元，iPad Air最高優惠1,000元；其他促銷產品還包括Apple Pencil和AirPods，降價100元到300元不等。蘋果官方旗艦店為此次優惠活動共計準備約20萬支iPhone17 Pro/17 Pro MAX，1萬3千支iPhone Air，7,300台MacBook Air(M4晶片)，2萬台iPad Air，6,000台iPad mini等，售完即止。 公開資料顯示，去年10月22日，iPhoMoneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 7則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 19 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 21 小時前 ・ 10則留言
Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。而在演藝圈擁有好人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
陳漢典、Lulu把婚禮變「樂園」！被問花費秒回：不敢面對
藝人陳漢典、Lulu今（25）日在台北東方文華酒店舉辦婚宴，並由綜藝天王吳宗憲擔綱證婚人重任。這對新人在受訪時不時露出滿滿的愛意，甚至在大家的慫恿下親吻三次，還轉了一大圈讓現場大家見證兩人的甜蜜，陳漢台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言