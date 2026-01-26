So-net 新春生放送 2/6 登場！人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜李擔綱主持

So-net 新春生放送 2/6 登場



台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2/6（五）晚上點進行「So-net 新春生放送」，並攜手人氣男團 VERA 成員蔡朕、孟維以及活躍日本台灣的歌手藝人安娜·李擔綱主持人，當天預計將送出 Wi-Fi 無線分享器、《魔法少女小圓 Magia Exedra》專屬序號、VERA蔡朕、孟維親簽拍立得等好禮。

So-net 新春生放送 2/6 登場

So-net 寬頻知識王誰能稱王 遊戲情報局重點手遊搶先解禁

廣告 廣告

So-net 新春生放送預計進行四大環節，請大家跟人氣男團VERA蔡朕、孟維與安娜·李一起挑戰看板娘考題！首先，So-net 看板娘大姊—網路姬 玲子，邀大家來挑戰寬頻知識王，凡回答出正確答案，就有機會將Wi-Fi無線分享器帶回家！接著由So-net 看板娘二姊—遊戲姬 友希，為大家帶來《魔法少女小圓 Magia Exedra》搶先解禁的遊戲情報和專屬序號大放送！

至於So-net 看板娘小妹—音樂姬 祈夢，則要請各位挑戰Dolfan情報流行局，主持群們將現場與線上粉絲一起猜測2025主題排行榜，只要參加就有機會獲得300兜幣！

人氣偶像蔡朕、孟維及全能藝人安娜·李將線上與粉絲同樂 再抽6,600元幸運紅包

So-net 新春生放送最後則將由蔡朕、孟維、安娜·李擔任壓軸關主，與粉絲們一起進行《TP12》比手畫腳大挑戰，凡於直播中留下答案，就有機會獲得《TP12》角色壓克力杯墊！另外，節目的最後也將抽出6,600元的幸運紅包，粉絲們絕對要把握機會，將So-net 各項大獎通通帶回家！

So-net 新春生放送邀人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜·李擔綱主持

So-net Youtube頻道：https://www.youtube.com/@SonetTaiwan

So-net Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/SonetTWN

So-net Instagram粉絲專頁：https://www.instagram.com/sonettwn/