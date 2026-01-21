NET「石虎衣」侵權風暴大逆轉！ 「石虎抱抱」團隊讚：展現企業擔當

NET新款服裝爆抄襲「石虎抱抱」貼圖。（翻攝臉書粉專「石虎抱抱」）

本土服飾品牌NET近日新款「台灣系列」服飾捲入抄襲風暴，被眼尖網友發現電繡圖案與知名 LINE 貼圖「石虎抱抱」高度相似。在原創團隊發聲指控未授權後，NET第一時間下架並致歉。昨（20日）雙方正式會面，案情出現「雙贏」轉折。石虎抱抱團隊發文盛讚NET展現企業擔當，雙方已達成初步共識，未來將朝向正式「商業授權」模式展開合作，引發網友一片好評。

迅速坦承疏失！「石虎抱抱」讚 NET 高誠意：主動提解決方案

「石虎抱抱」團隊於昨晚間透過粉專更新近況，透露已與NET團隊完成會面。團隊表示，NET在事件發生後展現極高的誠意，不僅迅速且確實地坦承內部審核流程的疏失，更主動提出具體的補償與解決方案，而非消極逃避。

石虎團隊感性寫道：「NET在第一時間便展現企業擔當，這對創作者來說非常重要。」雙方在會面中氣氛融洽，對保護原創藝術與後續補救措施達成了高度共識。

下架商品轉正式授權 粉絲期待「轉正」重新上架

針對爭議商品，目前NET已全面暫時下架以確保流程嚴謹。雙方初步決定，後續將改以正式的「商業授權」模式進行合作，這意味著原先涉嫌侵權的石虎圖樣，未來可望在獲得合法授權後，以「聯名」身分重新與消費者見面。

團隊也強調，目前相關細節仍在塵埃落定中，一旦合作方案確定，會第一時間向長期關心此事的「虎友」們報告。

網友力挺雙贏結局：這才是支持原創的典範

這場侵權爭議在短短兩天內從火藥味十足轉為溫馨合作，引發大批網友在粉專下留言打氣。不少人認為：「太好了，希望有好的結果」「NET展現了最大的誠意喔！給讚」「好棒 又可以買一波了。」

石虎抱抱團隊最後也再次感謝粉絲的支持，表示這份關心是支持他們守護原創權益最重要的動力。

