NET「石虎T恤」涉侵權！創作者曝雙贏後續 網友讚爆：買一波

NET新推出的服飾被控涉抄襲「石虎抱抱」，創作者昨日發文表示，已和NET團隊會面，後續將朝商業授權模式展開後續合作。翻攝Threads@boxtissuecat



本土連鎖平價服飾品牌NET近日推出新款台灣系列服飾，上面印有石虎圖案，不過卻有網友發現，衣服上的圖案與知名創作者「石虎抱抱」角色「栗歐」高度相似，作者則表示從未授權NET使用相關圖像，引發侵權質疑。不過作者昨日（1/20）在粉專更新後續進度，表示「雙方已達成初步共識，將朝向『商業授權』模式展開後續合作」，讓網友大讚是雙贏結局。

針對NET新款服飾涉及侵權，「石虎抱抱」昨日於臉書發文表示，團隊已和NET會面洽談，這次事件NET不僅快速回應，也確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出解方，讓團隊感受到企業願意負責的態度。針對外界關注商品去向，石虎抱抱也表示，目前已先暫時下架，後續待細節塵埃落定後，會第一時間向大家報告。

對於後續發展，石虎抱抱透露，雙方已針對合作方向取得初步共識，未來將以「商業授權」模式繼續洽談，並強調會確保流程嚴謹，保障創作與保育理念，文末也向支持的粉絲喊話，「感謝虎友們這一兩天內的關心與支持，這對我們來說非常重要！」

貼文發布後，迅速湧入大批網友在底下留言回覆，認為是「Happy Ending」，期待相關商品上架之餘，也對NET解決問題的誠意表達高度讚賞，紛紛表示「好棒，又可以買一波了」、「希望有更多好看的衣服」、「太好了！期待商品上架」、「NET目前的處理很有誠意且迅速，期待後續成果」。

