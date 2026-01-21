NET「石虎T恤」爆侵權！原創者再發聲 網讚爆：根本雙贏

生活中心／彭淇昀報導

連鎖服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」新款衣服，不過卻被發現與Line貼圖「石虎抱抱」極為相似，疑似侵權，而事件曝光後，NET回應公司確實有疏忽，已將商品全數下架，同時也向石虎抱抱作者致歉，並討論未來授權合作。對於此結果，不少網友紛紛大讚NET的誠意，直呼「Happy Ending」。

NET電繡石虎衣疑涉侵權。（圖／翻攝自石虎抱抱臉書）

「石虎抱抱」創作者昨（20）晚在臉書再度發文，表示石虎抱抱團隊已與NET團隊完成會面。針對本次事件，NET在第一時間便展現企業擔當，不僅迅速且確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出具體的解決方案，展現出極高的誠意。

「石虎抱抱」提到，目前雙方已達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作；不過為確保流程嚴謹，該商品現已暫時下架，待細節塵埃落定後，會第一時間向大家報告，「感謝虎友們這1、2天內的關心與支持，這對我們來說非常重要！」

不少網友都認為，此事事件圓滿解決，直呼「Happy Ending」，且相當期待相關商品上架，也大讚NET的滿滿誠意，「這結果是雙贏」、「太棒，等處理完成上架後，必須支持」、「好棒，又可以買一波了」、「NET好感+1」、「NET展現了最大的誠意喔！給讚」。

