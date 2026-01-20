NET「石虎T恤」遭控侵權 官方認疏失：全面下架

本土連鎖平價服飾品牌NET近期推出主打「台灣系列」的新款服飾，衣服上繡有石虎圖樣，原意在結合在地元素，卻被網友發現，其造型與知名創作者「石虎抱抱」所繪角色「栗歐」高度相似，引發外界質疑侵權，話題迅速在網路上引起關注。對此，NET總公司坦承，內部在設計與審核流程上確實出現疏失，目前相關商品已全面下架。

「石虎抱抱」創作者昨（19）日透過臉書粉專表示，收到粉絲私訊提醒，發現角色「栗歐」出現在NET商品上，但團隊從未授權NET使用圖像，強調過往僅基於教育推廣目的，授權「苗栗火炎山生態教育館」使用，並非商業合作，認為業者在使用前應主動聯繫，並呼籲外界重視原創權益。

「石虎抱抱」團隊早在2014年就公開相關角色設計，並保存完整原始檔案，也曾推出多款LINE貼圖，許多網友指出，NET服飾上的石虎圖樣與「石虎抱抱」角色外型極為相似，質疑設計是否過於雷同。此次爭議服飾共有兩款顏色，正面口袋分別繡有托腮與坐姿的石虎圖案，售價均為299元。

針對事件，NET總公司回應，內部設計與審核流程確實有疏漏，未能妥善確認圖像授權，對此表示歉意，目前商品已全面下架，並已主動與「石虎抱抱」原創團隊聯繫，雙方正就後續是否進行正式合作進一步討論。

