NET「石虎T」爆侵權抄襲！IP作者：從未授權

台灣本土時尚品牌NET爆出抄襲爭議。（圖／東森新聞）





台灣本土時尚品牌NET爆出抄襲爭議，因為一件繡著可愛石虎圖案的T恤，與漫畫作家「石虎抱抱」的石虎作品高度相似。但問題是，作者表示並未授權石虎IP給NET使用，讓不少人相當傻眼。

出包下架的就是這件黑色衣服，胸口口袋前繡有兩隻石虎圖案，這是連鎖服飾品牌NET先前推出的聯名商品。連鎖服飾品牌NET捲入侵權爭議，就是這件印有石虎圖案的衣服，被原作者發文表示，希望品牌能夠說明清楚。

FB粉專「石虎抱抱」發文指出，他們的石虎角色「栗歐」出現在NET的衣服上，但問題是並未授權，甚至附上多年前的創作與貼圖上架紀錄。到底有多相似，比一比，一邊是NET的石虎，一邊是石虎抱抱的作品，從姿勢、表情到斑點數量幾乎一模一樣。

廣告 廣告

消費者：「覺得NET這樣盜用其實有點不太好，不過後來有誠實下架道歉，好像還可以接受。」

消費者：「作者沒授權就使用，確實會影響品牌信譽。」

消費者：「衣服好不好是一回事，侵權就不行。」

對此，NET總公司坦言，在設計與審核流程上確實出現疏忽，未能妥善確認圖像授權問題，已將涉及侵權的商品全面下架，並向原作者致歉，同時也正與對方討論，是否有正式授權合作的可能。

近年NET推出多款印有IP的商品，這樣的行銷策略，似乎想跟上同業腳步。像是ALWAYS聯名的日系品牌UQ，前陣子才推出寶可夢印花T恤，近日又宣布要與人氣韓國女團BABYTER聯名，推出一系列T恤，還送成員小卡。以「台灣最大授權服飾品牌」自稱的CACO，也與日本動畫《日常》、《排球少年》聯名，可愛風格還包括ButterBear與麵包超人系列。Lativ則掀起回憶殺，與《七龍珠》聯名；GU也與三麗鷗角色合作，服飾圈掀起一波IP聯名戰。

行銷傳播專家王福闓：「整體服飾產業來看，有創意的IP聯名，確實有機會帶動消費者購買，也能引發更多關注與話題討論。」

消費者：「不是買不到，就是沒興趣，像之前《鏈鋸人》的聯名我就買不到。」

消費者：「我比較喜歡三麗鷗系列，像HelloKitty都會買，但還是希望一定要有正式授權。」

品牌跨界合作，IP授權環節細節繁複，一個疏忽，恐怕還沒打出話題就先翻車。

更多東森新聞報導

大怒神要掰了？六福村突宣布「風雨中告別」真相曝光

中美雙子變局引爆全球權力大洗牌？命理師揭台灣挑戰

威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

