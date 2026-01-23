NET「1鞋款」不到300元！CP值超高被搶到缺貨 眾喊：閉眼包色

生活中心／朱祖儀報導

天氣冷颼颼加上農曆春節將至，不少人紛紛開買保暖衣物，但買保暖單品不用花大錢！先前有網友就推薦，在連鎖服飾品牌NET能挖到寶，買了一雙299元的毛絨瑪莉珍鞋，且不少門市都缺貨，她找了很久才終於買到，文章一出隨即掀起討論。

一名網友在Threads發文表示，最近去逛NET發現，門市終於補貨毛絨款瑪莉珍鞋，之前一直都找不到，因此這次遇到補貨，馬上購入豹紋款式。而這款鞋子不僅相當保暖還很可愛，還有豹紋、雪白、淺咖啡色及咖啡色四個色系可選擇，CP值相當高。

不少人看到後表示，「這雙高雄都沒有，找超多間」、「已經穿出門好幾次了~喜歡」、「超可愛呀，杏色也一起包回家惹」、「好便宜喔」、「Net的鞋子真的是可以閉眼包色，超便宜」、「NET超好逛超好買的，價錢又漂亮。」

NET小編先前也推薦過這雙毛絨鞋，推出的色系都是基本秋冬色系，且一雙只要299元，相當便宜，還能搭配厚襪子穿，不僅保暖還非常時尚。但這雙鞋在Threads上討論度高，且不少門市都缺貨，建議想買可以先打去門市詢問。

除了NET價格優惠之外，服飾品牌UNIQLO官網冬季商品價格也大跳水，特價區間落在190元至1,290元，優惠折扣幅度很大，且包括內搭褲、長褲、工作褲及發熱衣都在特價名單內。

