Netflix《亦舞之城》衝上熱播榜 4大虐心劇情看點掀話題！秦嵐誤以為孩子夭折、鍾漢良竟被騙了半生

【文／徐瑞安】陸劇《亦舞之城》開播後討論度持續攀升，不只集結秦嵐、鐘漢良、白冰等實力派卡司，劇情更以初戀情人重逢、破鏡重圓為核心，秦嵐、鐘漢良飾演一對曾經的戀人，卻被惡意謊言拆散，錯過半生，直到中年再度相遇，秦嵐更不知道，自己當年誤以為已經死去的孩子，竟然還活著！從初戀重逢、母子團圓，到最具爭議的「控制型母愛」情節，都掀起觀眾討論度，更衝上Netflix熱播排行榜，以下整理劇中最具話題的4大看點，一起掌握必看重點！

🍿《亦舞之城》線上看推薦：

開播時間：2025年11月27日

播出平台：Netflix

主演卡司：鐘漢良、秦嵐

集數：28集

《亦舞之城》看點1：被謊言拆散的初戀再次重逢

譚思婷（秦嵐 飾）與曾經的校園初戀馮睿（鐘漢良 飾）年輕時被拆散，譚思婷被馮睿母親欺騙，騙她兩人的孩子夭折，騙馮睿說譚思婷拋棄孩子出國了，用謊言讓兩人彼此誤會，錯過半生。直到多年後，兩人再次重逢，譚思婷是光榮退役的知名芭蕾舞者，馮睿則是單親爸，身邊還有了未婚妻温佩妍（白冰 飾），年少時錯過的愛情，在中年時終於得到第二次機會，他們不只要重新面對心底尚未熄滅的愛火，更得撕開過去的謊言與原生家庭的枷鎖，才能決定這一次，究竟是勇敢相愛，還是再次放手。

《亦舞之城》看點2：失而復得的母子親情

譚思婷當年懷了馮睿的孩子，卻被馮睿母親惡意欺騙，告訴她孩子死了，給她帶來巨大打擊。事實上，懷孕時，她還有嚴重的產前憂鬱症，身心本就脆弱，孩子死去的消息對她來說無疑是壓垮內心的最後一根稻草，所以才選擇不告而別，前往法國追尋舞蹈夢。

但多年後，與馮睿再次重逢，二人終於解開當年的謊言，譚思婷才發現，原來馮睿的兒子樂樂，就是自己的親骨肉，失而復得的喜悅，狠戳觀眾淚點。

鍾漢良在劇情中演出單親爸，獨自養大孩子。(圖／netflixtw IG)

《亦舞之城》看點3：成年人的體面分手

馮睿與譚思婷破鏡重圓，找回真愛當然美好，但他辜負了陪伴在身邊4、5年的未婚妻温佩妍。

婚期將至，温佩妍卻發現譚思婷出現後，這段感情變得太擁擠，她不吵不鬧，選擇體面分手、及時止損，更故作堅強對馮睿說：「你放心，大家都是成年人了，這世上誰離了誰還活不了？」優雅瀟灑的退出，反而令人心疼。

《亦舞之城》看點4：窒息式母愛釀成大錯

馮睿與譚思婷之所以錯過半生，背後的罪魁禍首，其實是馮睿的母親。她以「為孩子好」的名義，一次次跨越界線。明明孫子還活著，卻對譚思婷撒謊，將初為人母的譚思婷推向絕望深淵，更故意讓兒子誤會譚思婷絕情，最可憐的是無辜的樂樂，童年時光被剝奪了最重要的母親陪伴。馮睿母親可怕的控制欲太過扭曲，讓所有人活在她編織的謊言裡，好好的人生被迫變形，最終也只能親眼看著那些她以為能「守住的幸福」，一點一點從指縫間流走。

《亦舞之城》不只講述愛情，更把原生家庭、成年人的情感困境刻畫得相當細膩，當然，秦嵐與鐘漢良默契絕佳的演出也不容錯過，喜愛情感濃厚、久別重逢愛情設定的觀眾，這部絕對值得排入追劇清單。