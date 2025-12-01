Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！

【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！

🍿《他為什麼依然單身》線上看推薦：

開播時間：2025年11月16日

播出平台：WeTV、Netflix

主演卡司：霍建華、朱珠

集數：16集

《他為什麼依然單身》爆笑名場面：傲嬌男被臭襪子熏倒

《他為什麼依然單身》中，毒舌又嘴硬的怪咖中年直男「俞瑜」，憑著毒舌功力單身多年，更讓身邊親友困擾不已，而最爆笑的一場戲，莫過於清掃整理時，意外掃出了丟在角落多日的臭襪子，這也就算了，他竟然拿起來靠近鼻子聞一聞，這一聞就出事了，不只臭，隔天他就被臭到生病住院，竟然是真菌性上呼吸道感染，喉嚨整個被熏到不能說話，倒在病床上的可憐模樣，讓眾人無奈又覺得活該，堪稱是最爆笑場面。

《他為什麼依然單身》爆笑名場面：錯把婚禮當葬禮

俞瑜在劇情中去參加表舅婚禮，沒想到現場才發現，根本搞錯，不是喪禮，而是表弟婚禮，錯把婚禮當葬禮真的糗翻！還好親戚不和他計較，但他仍不改毒舌本性，透露自己本來紅包包「1688」，婚禮的話就改成「1314」，諧音一生一世，表弟覺得「1688」也不錯，以為是代表「一路發」，結果俞瑜說：「是一路掰掰。」

霍建華演的「俞瑜」龜毛毒舌卻很有反轉魅力。（圖／wetvtaiwan IG）

《他為什麼依然單身》爆笑名場面：痔瘡結緣美女醫生朱珠

俞瑜和美女醫生顧葉嘉（朱珠 飾）在劇中是歡喜冤家，二人雖然經常吵吵鬧鬧，但也擦出浪漫火花，而兩人的初相遇是在電影院，不會說話的俞瑜為了換位子，惹惱了顧葉嘉，兩人誤打誤撞相識，又再度在醫院遇到，但這次，俞瑜是因為痔瘡病發而被送醫，明明屁股痛得要命，卻又害羞不敢讓女醫生幫他檢查，爆笑的相遇場面，兩人結下不解之緣，也讓這對CP的愛情發展中始終伴隨著喜劇色彩。

霍建華在劇中不讓朱珠幫他檢查痔瘡。（圖／wetvtaiwan IG）

《他為什麼依然單身》爆笑名場面：毒舌中年怪男金句連發

基本上俞瑜在劇情中每次開口，都是金句連發，跟好友們互相吐槽調侃也都是爆笑名場面，例如他被經紀人質疑是否有腹肌時？他一臉戒備地說：「妳別碰啊！」經紀人則嫌棄說：「笑話，我的私人教練哪個不比你強？」俞瑜還回嘴：「即便是我沒有腹肌，我還是很有魅力的。」迷之自信讓觀眾看傻眼。被家人催婚時，堅持單身的他，更堅定回嘴：「結婚，哼，結婚有什麼好的？我每次來家裡都看到你在廚房忙活，你看我多好，自由自在，來去自如，想幹嘛就幹嘛，一天呢就二十四小時，扣去睡覺八小時，你還有十六小時，但你有五小時都在這個廚房裡，等於你有效的生命，有三分之一的時間都困在這倒霉的廚房裡。」一句話就讓已婚的妹妹無語，更讓觀眾被他的單身哲學與毒舌功力震撼。

《他為什麼依然單身》用一連串荒謬又貼近生活的爆笑場面，成功將霍建華塑造成一位又毒舌又可愛的中年怪咖「俞瑜」，成為他近期最圈粉的代表作，無論你是想看霍建華的演技魅力，還是想感受俞瑜的毒舌功力，《他為什麼依然單身》絕對能讓你一追就停不下來。