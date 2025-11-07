Netflix《你旁觀的罪》11/7上線！全少妮X李瑜美聯手行兇！向張勝祖復仇展開謀殺計畫…展開無法預測劇情...｜演員陣容介紹

【文/少女心文室】Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》即將在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，由《惡鬼》導演李正林導演執導，改編自日本同名小說《直美與加奈子》，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，將共譜無法預測的劇情走向！

🍿《你旁觀的罪》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間：11月7日 下午4點上線

集數：8集

Netflix《你旁觀的罪》全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖海報

34歲全少妮挑戰相當多變的電視劇題材！先前在《花樣年華－生如夏花》演出李寶英的少年時期嶄露頭角，之後陸續演出《靈魂伴侶》、《青春月譚》、《寄生獸：灰色部隊》、《我們的浪漫電影》等多部作品！而全少妮在最新作《你旁觀的罪》飾演「趙恩秀」是一名在高級百貨公司工作的櫃姐，冷靜、理性又有條理，表面上過著安穩的生活。然而，童年家暴的創傷令她對暴力極度敏感，成長中帶著心理陰影。當她目睹熙秀被丈夫虐待卻無法干預時，內疚與憤怒在她心中交纏，為了拯救朋友「熙秀」，她不只是旁觀者，更成了道德與法律之間的「行刑者」！

Netflix《你旁觀的罪》全少妮劇照

31歲女演員李瑜美2021年演出《魷魚遊戲》後打開知名度大爆紅，之後又出演《殭屍校園》讓她人氣水漲船高，之後陸續出演《精神教練諸葛吉》、《大力女子姜南順》、《浮游先生》等作品，李瑜美最新作主演《你旁觀的罪》飾演「趙熙秀」原本是一名童書作家，溫柔體貼、夢想單純，卻因嫁給了控制慾極強的丈夫盧進標而被迫放棄創作，丈夫的言語與身體暴力讓她幾乎喪失自我，直到恩秀的出現成為她最後的依靠，然而，當「擺脫」的代價變成一條人命時，她不得不在恐懼與解脫之間做出抉擇。

Netflix《你旁觀的罪》李瑜美劇照

43歲張勝祖有著帥氣凍齡臉蛋，同樣主演許多大人系愛情作品，包括《金錢之花》、《認識的妻子》、《男朋友》、《巧克力》、《能成為陌生人嗎》、《抓住你的衣領》等作！而張勝祖在最新作《你旁觀的罪》飾演「盧進標 / 張江」為熙秀的丈夫，外表是成功的醫師，內在卻充滿偏執與控制慾。他以「愛」為名，監控妻子的一切行動，逐步瓦解她的自我。張勝祖以細膩的表演展現出「優雅暴力」的恐怖感，讓觀眾既厭惡又心寒。他象徵著現代社會中「體制化的暴力」—伏在家庭與愛情之中。

Netflix《你旁觀的罪》張勝祖劇照

45歲李茂生先前出演《夫婦的世界》、《寧靜海》、《三十九》、《黑暗榮耀》、《Hide》、《支配物種》、《京城怪物2》等作品，展現百變樣貌！而李茂生在最新作《你旁觀的罪》將飾演鎮江商會代表「陳少白」，一位老練的商人，善於洞察人心。他在察覺恩秀與熙秀的計畫後，選擇不揭發，而是以此作為交換條件，隨著劇情發展，他成為整起事件的第三隻「旁觀之眼」，象徵社會對暴力與犯罪的冷漠與利用，4人將展開緊張感十足的角力對決！《你旁觀的罪》即將在11/7上線首播！

Netflix《你旁觀的罪》李茂生劇照

