Netflix《全信沒收》兩千萬美元見人性！改編真實事件「黑金多到數鈔數42小時」

《全信沒收》。（圖／Netflix）

Netflix電影《全信沒收》由《迴路追殺令》、《天龍特攻隊》導演喬卡納漢（Joe Carnahan）執導，並由麥特戴蒙、班艾佛列克主演，描述一群邁阿密警察接獲匿名通報，在一棟民宅裡發現毒梟的數千萬美元黑金後，陷入人性的掙扎，彼此也開始質疑身邊的夥伴能否信任。

其他主演包括《怒嗆人生》史蒂芬連、《閃電俠》薩莎卡勒、《一戰再戰》堤亞娜泰勒、《捍衛任務：復仇芭蕾》卡塔琳娜珊迪諾（Catalina Sandino）、《血脈》凱爾錢德勒、《浴血任務2》史考特艾金斯等。

《全信沒收》史蒂芬連有不同於以往的演出。（圖／Netflix）

我們是好人嗎？我們永遠會是

「我們是好人嗎？我們永遠會是」這句話的英文縮寫就刺在片中麥特戴蒙的角色手上，也點破了《全信沒收》隱藏對人性的信任。當副隊長被槍殺，團隊中疑似有內鬼，此時又面對龐大的黑金金額，隊員們能否壓住金錢誘惑甚至是對彼此的猜忌，實現正義。電影最後揭開真相的過程，想必讓觀眾直呼過癮。

《全信沒收》堤亞娜泰勒（右）、卡塔琳娜珊迪諾片中除了要清點鈔票，還有激烈槍戰。（圖／Netflix）

麥特戴蒙和班艾佛列克再度合作

麥特戴蒙和班艾佛列克這對好兄弟已有多次合作，從讓兩人獲得奧斯卡、共同編劇的《心靈捕手》開始，到《怒犯天條》、《最後的決鬥》、《AIR》等片，此次在《全信沒收》中，兩人有相當激烈的爭執、猜忌的戲碼，演來格外有火花，讓觀眾更是看得膽戰心驚。他們這次也一同擔任製片，並在導演喬卡納漢提議下一同主演。

《全信沒收》由麥特戴蒙、班艾佛列克主演。（圖／Netflix）

改編自真實事件

本片的技術顧問克里斯卡西亞諾（Chris Casiano）曾任職邁阿密警察局（MPD），並在DEA（美國緝毒局）的特遣部隊中擔任主管，他曾在一個民宅的牆壁裡發現了2400萬美元，卡西亞諾立刻注意到屋內的監視器，並感覺到他的團隊反過來被監視著，這成了《全信沒收》的靈感來源。

但劇情朝著完全不同的方向發展，僅保留一些真實細節，其中之一就是「嗅鈔犬」，導演喬卡納漢透露：「無論在電影還是現實中，當那隻狗待在門外時，牠簡直快瘋了。」這才讓緝毒小隊意識到，屋裡的錢遠比他們想像的還要多。

克里斯卡西亞諾當時曾參與行動，所以他能夠提供更多細節，為故事增添豐富色彩，做足田調的喬卡納漢分享：「那次行動光是清點鈔票就花了42小時，顯然我們不會拍成一部20集的影集，讓觀眾看他們數錢數42小時，當他們到達現場時，那裡確實有一間由DEA（美國緝毒局）管理的富國銀行。」現場甚至出動大型的數鈔機，「所以，電影中螢幕讀出2000萬美元，而（毒梟留下的）卡片上也寫著同樣數字的瞬間，那是真實發生過的。」

《全信沒收》薩莎卡勒的家中暗藏黑金。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導