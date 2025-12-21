Netflix《巨洪》評價兩極／不只是災難片！金多美救兒逃命⋯反轉讓觀眾看傻

《巨洪》由金多美主演。（圖／Netflix）

Netflix電影《巨洪》描述隕石撞擊引起洪水，金多美飾演的安娜想盡辦法要帶著兒子子仁逃生，爬到公寓屋頂，途中遇見人工智慧研究實驗室派來的孫希兆。隨著劇情發展，觀眾將會發現看似災難片的故事，背後卻有更深層的含義，卻也因此引來兩極評價。

導演及卡司

本片在三年前拍攝，導演金秉祐曾以《恐怖攻擊直播》奪青龍電影獎新人導演獎，也曾執導《90分鐘末日倒數》、《全知讀者視角》等，為T-ara成員咸𤨒晶的老公。演員包括金多美、朴海秀，就連11歲童星權恩成也來頭也不小，參演過《全知讀者視角》、《金派特攻隊》、《柏青哥2》等。

廣告 廣告

面對這次要飾演獨自撫育六歲兒子的單親媽媽，金多美坦言是一大挑戰，「我曾煩惱過自己是否能感受到母愛，以及是否能以理解母親們心情的狀態來演戲。」她在片中竭盡全力保護兒子，刻畫角色不斷成長和變化的過程。讓導演盛讚：「我當初需要的是一位能表現出超越單一角色深度、帶出更多層次的演員。儘管面臨龐大的資訊量，以及生理與心理上的雙重壓力，金多美仍以出色的演技帶來最好的表演。」

《巨洪》朴海秀幫助金多美母子脫困。（圖／Netflix）

特殊拍攝手法

《巨洪》亮點之一便是特效技術，要呈現畫面被洪水淹沒的狀態，對製作團隊和演員來說都是一個巨大的挑戰。劇組事先規畫好每個場景，力求真實地模擬各種水災，金多美開拍前學習了游泳與水肺潛水，朴海秀則學習了自由潛水，為電影做足萬全準備。

為了真實呈現水下的畫面，劇組嘗試了一種特殊的拍攝手法「Dry for Wet」，讓演員在沒有水、僅充滿煙霧的攝影棚內，演出宛如置身水中的感覺，這是一項難度極高的工作，為了完成一個鏡頭，從演員的肢體、鋼絲操作到攝影機位置，所有元素都必須毫無誤差地精確配合，輔以後製特效營造出在水裡的畫面。另一方面，劇組也直接在特殊攝影棚內搭建公寓各處的實景，並注滿水後進行真實的水下拍攝。

《巨洪》金多美為本片學習游泳與水肺潛水。（圖／Netflix）

災難片＋科幻片＋時空循環

金秉祐導演表示：「為了完善劇本，我花了三年採訪氣候科學家與AI研究人員。」看到中間，觀眾會發現安娜其實致力於人工智慧研究，子仁其實是實驗室創造出的小孩，而安娜的目的就是透過深度學習創造下一代人類，她每次找尋兒子的過程中，都會遭遇不同結果，從她身上的衣服編號就能一窺端倪。

然而，隨著模擬反覆進行，每一次安娜不同選擇都導向了截然不同的結果，電影更提出「當AI提出的『最佳生存策略』與『人類的判斷』產生衝突時，究竟哪一個才是正確的選擇」如此議題，直指現代科技所面臨的兩難。

《巨洪》童星權恩成已經參演過無數影視作品。（圖／Netflix）

不過電影還加入了「時空循環」這一元素，因為以災難為背景的作品中，幾乎不會賦予那種「已經流逝的時間能以同樣形式重新給予、甚至重返過去」的設定因為災難電影的恐懼，往往源自於那種一旦犯錯便無法回頭的無力感。

但本片的設定為，將實驗對象設定為孩子的母親，並讓她在尋找失蹤孩子的過程中遭遇無數障礙；一旦失敗，便會回到起點重新開始，透過無數次的試驗，直到她與孩子重逢。導演金秉祐表示：「我的目的是在具備類型片趣味的基礎上開場，但從中段以後，隨著類型的變奏，透過以往場景與當前場景之間的碰撞，來衍生出新的意義。」

《巨洪》洪水特效也是一大看點。（圖／Netflix）

評價呈現兩極

電影好評大多聚焦在金多美的演技，精確詮釋了在絕望中掙扎卻又堅韌的母親。片中特效也頗受好評，尤其有不少場景在房內小空間，水位的逼近感和狹窄空間的窒息感處理得非常真實。至於議題上探討了AI與人類情感的兩難，對於「何謂人類」和「母愛的本能」有所辯證。

但後半段從災難片轉入科幻與時空循環後，敘事變得過於混雜，讓不少觀眾直呼難懂，特別是許多人以為是求生災難片，實際上卻並非如此。部分評論也提到片中的小孩角色設定太過煩人，在危機時刻不斷拖累進度，挑戰觀眾的耐心。

《巨洪》評價呈現兩極。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導