Netflix《怪奇物語》最終第五季追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？前情重點一次看

《怪奇物語》第五季第1輯海報（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯海報（Netflix提供）

【文／Sophie Yeh】Netflix 全球人氣美劇《怪奇物語》第五季（Stranger Things）影迷敲碗期待的最終季真的來了！距離上一季播出，已超過1200多天了，顛倒世界的終局之役會11月27日拉開序曲，馬上來了解第五季第1輯、第2輯、第3輯播出時間，編劇推薦必複習集數，最終季有哪些演員回歸？哪些新角色登場？前情必知重點，一篇掌握「最終季必看懶人包」一起回到霍金斯小鎮！

● 《怪奇物語》第五季最終季線上看方式？總共有幾集？

《怪奇物語》第五季是劇終最後一季，共8集，最終季分為第1輯、第2輯和第3輯，分三次在線上看串流 Netflix 上架，前兩輯播出時間隔一個月，最終回只隔6天，在明年元旦回歸：

第1輯（第1~4集）：2025年11月27日（四）上午09:00

第2輯（第5~7集）：2025年12月26日（五）上午09:00

第3輯（第8集 最終回大結局）：2026年1月1日（四）上午09:00

開播日與以往下午才上架不同，《怪奇物語》最終季三次上架時間都會是台灣時間早上9點，影迷可更早搶看。

《怪奇物語》第四季劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第四季劇照（Netflix提供）

  • 《怪奇物語》第五季播出前，該回顧哪些集數？

《怪奇物語》第一季2016年7月開播，截止到第四季，已經播出34集，如果還沒看過《怪奇物語》前幾季，可以直接從第五季開始看嗎？

建議先看完《怪奇物語》前幾季再追最終季，因為第一季是打開霍金斯小鎮和顛倒世界的大門，而最終第五季，就是為了盛大的把門給關上，讓故事線形成完整閉環，前幾季的伏筆和線索都會真相大白，壓軸迎接事件升級的高潮大結局。

  • 影迷如果沒時間重溫前幾季，有沒有重點必要溫習的集數？

主創編劇 達菲兄弟檔（The Duffer Brothers）向美媒《The Hollywood Reporter》透露以下《怪奇物語》最終季前，必重溫的集數清單：

《怪奇物語》第二季 第4集「智者威爾」

《怪奇物語》第二季 第6集「間諜」

《怪奇物語》第四季 第7集「霍金斯實驗室」

《怪奇物語》第四季 第9集「偷渡」

《怪奇物語》第二季開始建立核心的世界觀，埋入許多伏筆，像是「智者威爾」和「間諜」集數，都交代第一季失蹤的「威爾」被找回後仍與顛倒世界有著某種連結。官方最新發布「第五季首5分鐘片段影片」，顯示「威爾」當年失蹤的幕後主使者是「威可那」，背後隱藏著未被揭示的長遠陰謀。

而《怪奇物語》第四季「霍金斯實驗室血案」和「偷渡」集數，更加重要，重新回溯「伊萊雯」在霍金斯實驗室的過往、「威可那」的起源，以及顛倒世界的由來，對於最終季劇情來說相當重要。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

  • 《怪奇物語》最終季有哪些演員回歸？

喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）飾演的搖滾樂手兼地獄火俱樂部靈魂人物「艾迪」上季壯烈犧牲，以及上季領便當的角色不會回歸第五季，其他主要角色全員回歸，觀眾還可以期待4位新角色登場。

【主角小隊】

  • 「伊萊雯」：米莉波比布朗 飾演

  • 「威爾拜爾斯」：諾亞施納普 飾演

  • 「麥克惠勒」：芬恩沃夫哈德 飾演

  • 「達斯汀」：蓋頓馬塔拉佐 飾演

  • 「路卡斯辛克萊」：迦勒麥羅林 飾演

  • 「麥克絲」：莎蒂辛克 飾演

【其他非大人主要卡司】

  • 「愛瑞卡辛克萊」：普莉亞弗格森 飾演

  • 「史帝夫」：喬奇瑞 飾演

  • 「蘿萍」：瑪雅霍克 飾演

  • 「南西惠勒」：娜塔莉亞戴爾 飾演

  • 「強納森拜爾斯」：查利希頓 飾演

  • 「薇琪」：艾米貝絲麥克納蒂飾演

【大人主要角色】

  • 「吉姆哈普」警長：大衛哈伯 飾演

  • 「喬絲拜爾斯」：薇諾娜瑞德 飾演

  • 「穆雷」：布雷特吉爾曼 飾演

  • 「凱倫惠勒」：卡拉布歐諾 飾演

  • 「蘇利文」軍方中校：薛爾曼奧古斯塔斯 飾演

【反派】

  • 「威可那」：傑米坎貝爾鮑爾 飾演

【第五季新加入角色】

  • 「荷莉惠勒」：奈爾費雪 飾演

惠勒家的小女兒，也是「麥克」的妹妹，第五季她渴望在校園生找到歸屬感，會有重要的戲份。

《怪奇物語》第五季第1輯「荷莉惠勒」劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯「荷莉惠勒」劇照（Netflix提供）

  • 「德瑞克圖恩保」：傑克康納利 飾演

他是「荷莉」的同學，講話很難聽會欺負同齡人。

  • 「凱伊博士」：琳達漢彌頓 飾演

她接替「馬丁布倫納 博士」，成為軍方首席科學家，為達目標不擇手段，她正在追捕「伊萊雯」，負責監督霍金斯的軍事占領行動，第五季主角團隊的新敵人。

《怪奇物語》第五季第1輯「凱伊博士」劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯「凱伊博士」劇照（Netflix提供）

  • 「阿克斯中尉」：艾力克斯布洛 飾演

軍方人員，也是「凱伊博士」的手下，負責追捕「伊萊雯」。

  • 《怪奇物語》最終季開播前，前情必知重點

  • 「威可那」的起源

第四季揭示「威可那」原是一名敏感的超能力小男孩「亨利」，他虐殺動物和家人，最終被關進霍金斯實驗室，成為「馬丁布雷南」博士的第一位實驗對象，編號「1號」，被植入晶片能力受限的他，利用「伊萊雯」殺光所有人，開始他的邪惡計畫，卻被「伊萊雯」阻止，在他身上撕開了顛倒世界的大門，被困其中「亨利」成了大反派「威可那」，開始長線佈局一系列的天大陰謀。

  • 「威可那」的能力與邪惡計畫？

「威可那」擅長連結並控制對方的心靈和記憶，奪走的生命越多，除了能力越大，產生的能量更可以撕開裂縫，鑿穿更多霍金斯與顛倒世界的屏障破洞（兩個世界之間的大門），當數量增長到極限，就是「威可那」終局之戰和末日的到來。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

  • 「威爾」與「威可那」的連結伏筆

主角成員之一「威爾」在第一季失蹤，迷失在顛倒世界之中，雖然被找回，但第二季顯示他並未擺脫顛倒世界的影響，特別是「威爾」與大反派「威可那」仍有強大的精神連結，「威爾」一直都是「威可那」的一顆棋子，關鍵時刻可能影響局勢。

  • 「麥克絲」生死未卜

《怪奇物語》第四季「麥克絲」陷入危險，一度被「威可那」殺死，但「伊萊雯」進入她的意識施以援手，成功讓她恢復心跳，但「麥克絲」並未脫離危險，仍躺在病床上持續昏迷，她是否能醒來？會在第五季揭曉。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

  • 第五季開局從哪邊開始？直接上大招？

《怪奇物語》前幾季開局，會先鋪陳校園或普通生活，循序漸進引入超自然事件，不過主創編劇 羅斯達菲 與 麥特達菲 表示，第五季開局直接火力全開，甚至可說是兵荒馬亂，導演 薛恩李維 強調，最終季故事線更宏大，當然視覺特效和動作場面都會大幅度升級

第五季故事開頭，會回到1987年秋天，延續上季季終事件，霍金斯小鎮因巨大裂縫開啟，被列為軍事隔離區，居民活動受限，受監視器的全面監視，已經恢復超能力的「伊萊雯」因被軍方搜捕被迫隱身，所有人都在為了最終戰役，準備團結進行最後一搏。

《怪奇物語5》最終第五季上線時間：第1輯（第1~4集）11月27日（四） Netflix 上線，第2輯（第5~7集）12月26日（五），第3輯（第8集 最終回大結局） 2026年1月1日（四）於元旦網飛上架。

