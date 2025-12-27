Netflix《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界最後一役」大結局前追劇重點：世界觀、反派陰謀、主角團「豆莖作戰」計畫？
【文／Sophie Yeh】Netflix 本週開播《怪奇物語》第5季第2輯（第5~7集），第二天在台灣衝回當日節目榜單 Top 2，剩下第8集（最終回大結局）線上看何時播出？最終集超長時長？第2輯劇情進展到哪？迎接大結局前，重新梳理《怪奇物語》剛剛揭曉的複雜世界觀，反派邪惡陰謀？主角團隊打算如何反擊？一篇完整掌握。
－《怪奇物語》第五季共幾集？大結局「劇終集」（第8集）線上看何時播？
Netflix 全球現象級美劇《怪奇物語》第五季最終季（Stranger Things Season 5）分為三階段上架：第 1 輯（第1~4集）、第 2 輯（第5~7集）以及劇終大結局（第8集）。
《怪奇物語》第五季全劇大結局（第8集）上架時間：
🍿台灣時間 2026 年 1 月 1 日 （四）元旦上午 9:00 線上看在 Netflix 上架。
－《怪奇物語》第五季「劇終集」（第8集）單集時長？電影等級？
全劇最後一集《怪奇物語》第5季第8集，只有一集，但單集時長卻達到電影等級，有 2 小時 8 分鐘，該集標題為「Chapter Eight: The Rightside Up」，在美國與加拿大的確會在電影院上映最終集。
－《怪奇物語》會不會有第六季？有衍生劇？
粉絲捨不得，但元旦就是要告別《怪奇物語》近 10 年故事的時刻了，官方確定《怪奇物語》第五季就是最後一季，不會有第六季！
至於原因？主創編劇雙人組 達菲兄弟（The Duffer Brothers）本來就計劃創作明確結尾的故事，而非等到官方不續訂才開始收尾，早在六、七年前就構思好了最終章。
最終季第五季第2輯 揭開《怪奇物語》顛倒世界「蟲洞」背景設定，編劇何時決定的？為何最後一季才給答案？
達菲兄弟向美媒《Variety》透露：「早在第一季製作階段，Netflix 有要求提供《怪奇物語》世界觀的設定，我們希望故事保持神祕感，不想要在第一季就告訴觀眾。」Netflix 回應：「這樣很好，但得先寫下來給我們。」當時編劇撰寫了20頁的背景設定文件。
《怪奇物語》即將完結，未來會推出衍生劇《怪奇物語：1985 故事集》（Stranger Things: Tales from '85）是一部動畫影集，故事回到霍金斯小鎮，時間發生在《怪奇物語》第二季與第三季之間，1985 年的冬天，原班主要角色回歸，預計 2026 年 上架。其他真人衍生影集目前仍在開發中。
－《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界」背景世界觀？
第五季第2輯「達斯汀」找到「布雷南博士」的日誌，才完整揭露《怪奇物語》世界觀，究竟有幾個世界？「顛倒世界」是誰創造的？「深淵」又是什麼？
《怪奇物語》兩個世界和一個蟲洞（橋）
《怪奇物語》有兩個世界，和連接兩個世界的蟲洞空間。
上方的「深淵」：魔神、藤蔓、奪心魔的故鄉，看起來像火星場景，是「威可那」肉身所在的地方，他綁架的小孩肉身也都受困在這個世界。當年「伊萊雯」把「亨利」放逐到這裡，他變成「威可那」開始籌劃天大的陰謀。
中間的「顛倒世界」：不是原本大家以為的另一個世界，只是一個蟲洞空間，像一座時空橋梁，把時空中的「真實世界」與上方另一個維度的異世界「深淵」連接在一起，由「奇異物質」凝聚且高度不穩定，是當年「布雷南博士」逼迫「伊萊雯」反抗「亨利」（威可那）時，神交「深淵」時撕開時空大門所創造出來的。
下方的「現實世界」：主角群生活的霍金斯小鎮的世界。
「威可那」的心靈空間「暗域」
「亨利」也就是反派「威可那」以自己的記憶，用意識創造出來心靈空間「深淵」，包含他曾居住的房屋、森林、沙漠、霍金斯實驗室以及他內心深處最害怕的洞穴，像一個由不同場景組成的巨大記憶迷宮，「麥克絲」的意識在此被困了兩年，非常熟悉「暗域」的空間佈局。
－《怪奇物語》反派「威可那」終極陰謀是什麼？
「威可那」終極目隨著《怪奇物語》故事進展越來越清晰了，他計畫挪移兩個世界，把「深淵」和「現實世界」融合在一起，重塑成自己想要的世界。
為了達成這個目的，他帶走12名小孩，利用兒童容易被誘導控制的特性，把他們當成容器，用意識控制他們，增強自己的力量，創造裂隙削弱「深淵」和「現實世界」來挪移兩個世界。
「威可那」侵入其他人和怪物的心靈，會形成集體心智，主角團隊的「威爾」只要距離夠近，也能連結集體心智，窺探「威可那」的想法，也能操控「威可那」或受集體心智控制的怪物。
－《怪奇物語》主角團隊最終戰役「豆莖作戰」計畫
「深淵」在顛倒世界的天空上方，主角團隊如果駕直升機前往，「深淵」裂隙太小直升機進不去，無法殺反派，也沒辦法解救小朋友，那該如何移動到天空上的「深淵」？
主角團隊阻止「威可那」的計畫，《怪奇物語》是用童話故事《傑克與豌豆》來比喻，童話故事主人翁得到了魔豆，他沿著向上生長的魔豆豆莖，爬到天上的另一個世界。
在霍金斯小鎮，廣播站的「粗呱電塔」頂端，延伸到天空中，類似魔豆豆莖的概念，電塔頂端是離天空中「深淵」最接近的部分。
「史帝夫」想出借力使力的「豆莖作戰」計畫，既然「威可那」想要拉近兩個世界使其融合，主角團隊前進顛倒世界，趁兩個世界拉近時，也就是「深淵」剛觸及到「粗呱電塔」頂端的時刻，派「伊萊雯」領軍的滲透組，入侵「威可那」的心靈，殺他措手不及，其他人分工合作，沿著電塔頂端進入「深淵」救人。
當主角團隊離開「深淵」後，在奇異物質附近安裝定時炸彈，等大家都逃離「顛倒世界」回到「真實世界」後，炸彈引爆就會一舉炸毀「顛倒世界」、「深淵」還有魔神、奪心魔等所有的怪物。
－《怪奇物語》軍方長期的秘密計畫
政府秘密計畫的支線，也有了重大進展，政府當年把「亨利」的血輸進多名孕婦體內，生下有強大能力的小孩，把他們武器化，可以開啟更多時空裂縫大門，對付敵人，「伊萊雯」和她姊姊「卡莉」都是其中一員，「布雷南博士」過世後，現在由「愷博士」接手計畫，不擇手段抓捕「伊萊雯」。
「卡莉」認為即使消滅顛倒世界，打敗「威可那」後，軍方也不可能放過能力最強大的「伊萊雯」，所以遊說「伊萊雯」在「豆莖作戰」結束後留在顛倒世界，一起被毀滅，才能終止又被政府抓回去的悲慘命運，「伊萊雯」會如何選擇成為大結局的伏筆之一。
最終大結局，會揭開《怪奇物語》十年故事的所有伏筆，「豆莖作戰」計畫會出現什麼意外？「史蒂夫」、「吉姆哈普」或其他主角成員會不會領便當？反派「亨利」（威可那）童年曾在洞穴遇到一名拿著神祕公事箱的男人，神秘箱子裡有什麼？「亨利」最害怕的記憶是什麼？女主角「伊萊雯」會如何選擇自己的命運？所有答案要等到元旦，《怪奇物語》第五季劇終集揭曉！
🍿《怪奇物語》第五季第8集（最終回大結局）將於台灣時間 2026年1月1日（四）上午09:00 於線上看Netflix 上線。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
Netflix《不良一族尋愛記》最迷人的不是戀愛，是90年代J-pop神曲帶來的純情震盪
在這個美顏濾鏡大開、應用程式交朋友、約會之前先對位星座和 MBTI 、約會現場開脆文字直播的AI時代，你是不是也覺得那些美得冒泡的戀愛實境秀看得很膩？來來來，Netflix 這次直接不演了，重重砸碎「泡泡濾鏡」，什麼冰塊肌、人魚線先放一邊，Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 23
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 21 小時前 ・ 13
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 1 天前 ・ 3
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 11
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 43
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三
香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。世界日報World Journal ・ 23 小時前 ・ 19